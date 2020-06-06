Дочь Эдуарда Успенского Татьяна, признавшаяся в домашнем насилии: «Спасибо всем, кто меня услышал»

Недавно единственная дочь писателя, по произведениям которого сняты любимые не одним поколением мультики про Чебурашку и Крокодила Гену, Дядю Федора и Кота Матроскина, обратилась с открытым письмом к детской государственной библиотеке с просьбой не присваивать имя ее отца премии в области детской литературы. Татьяна призналась, что ее отец (детский писатель) был жесток и совершал домашнее насилие над ней, ее матерью, ее детьми. Руководство библиотеки отказалось выбирать другого претендента на премию. Более того, уже объявило итоги конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского. На логотипе не будет Чебурашки, за авторство которого спорили его создатели. Нарисовал неизвестного науке зверька художник Шварцман, который жив поныне, в этом году ему исполнится сто (!) лет, а «оживили» героя с большими ушами, придумав голос, повадки, мультипликаторы. Однако, как известно, Успенский через суд завладел полными правами на полюбившихся мультяшных персонажей.

Татьяна Успенская сегодня не чувствует себя проигравшей. Признается, что ей дали возможность высказать свою боль, которую держала в себе многие годы, и стало легче... Теперь она получает сотни писем с жалобами на домашнее насилие. Ей поступают предложения участвовать в борьбе за права женщин. Она, как натура тонкая, чувствительная, переживает вместе с жертвами домашнего насилия то, что невозможно забыть, пропуская через сердце каждую историю. Вот что Татьяна сегодня попросила передать через «Комсомолку»:

«Хочу ответить всем неравнодушным людям из России. А также русским, раскиданным по всему миру. Я вас слышу. Я очень тронута. Очень…. Тронута до слез, не ожидала такого теплого отклика. Отозвались люди, кто меня понял…

Эдуард Успенский со своими героями - Чебурашкой и Крокодилом Геной.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Я понимаю тех, кто прошел это (домашнее насилие. – Ред.) и сочувствую тем, кто находится в аналогичном положении.

Думаю, что вы имеете право на лучшее отношение к вам, поэтому молчать не надо.

С момента развала СССР практически ничего не изменилось (с проблемой домашнего насилия. - Ред.), и государство живет своей жизнью, не замечая чаяний простого маленького человека (что и произошло в моем случае), а люди слышат друг друга гораздо лучше…. Они знают, что наша милиция практически не берет такие дела. Им не дается ход. В лучшем случае участковый проводит опрос участников, пишет резюме, что «нет оснований для открытия уголовного дела» и делает отписки, что «проведена беседа», копию которой вам выдадут на руки.

Т.е. никто не будет слушать, что над вами издеваются дома, буду ждать, пока вас убьют.

Человеку, оказавшемуся в такой ситуации, как у меня, некуда идти. Для государства мы не существуем. Без визы милиции оно не видит в этом проблемы, а если видит, в лучшем случае даст штраф или порицание, над которым психопат, совершающий насилие, только посмеется… Причем, если агрессор социально значим, ему вообще все сойдет с рук…

Женщины с детьми – это отдельная тема. Чтобы им кому-то жаловаться, нужно сначала с кем-то оставить ребенка, чтоб отделиться от бьющего мужа, и начать зарабатывать, нужно куда-то съехать и тоже с кем-то оставить малыша… И это такая жесть, когда с агрессором приходится жить каждый день. И он заходит на ваши границы все дальше и дальше, т.к. знает, что не будет наказан (что, например, и произошло в случае доцента Соколова в Питере).

Не призываю немедленно начать что-то создавать - комитеты, центры, организации…. Чтобы что-то изменилось, не обязательно сразу жаловаться президенту, сначала нужно понять – чего именно мы хотим…. Лично я – хотела быть услышанной. Судя по вашей реакции – у меня получилось…. Спасибо!».

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