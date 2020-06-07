«Жизнерадостная пышка»: Фотограф показала, как Надежда Бабкина выглядела до пластики

Как известно, этой весной после празднования своего юбилея Надежда Бабкина переболела коронавирусом. Артистка сейчас прекрасно выглядит, но поклонники порой с трудом узнают ее на снимках, которые она публикует в Инстаграме.

Говорят, еще до болезни Надежда Георгиевна посещала пластического хирурга.

- Певица заметно помолодела, но у Надежды Георгиевны вдоль щёк контурируют «нити красоты». Динамика отёка соответствуют нормальному течению реабилитации после установки хирургических нитей для лифтинга. Такая картина может сохраняться в течение трех- пяти месяцев после процедуры, - объясняет kp.ru косметолог Марта Орлова.

На фото мы видим жизнерадостную пышку, а не стройную леди, как сейчас. Фото: Ирина Барышева

О том, что Надежда Бабкина периодически «колдует» надо своим обликом говорят и архивные снимки звезды, которые kp.ru показала фотограф Ирина Барышева. На фото мы видим жизнерадостную пышку, а не стройную леди, как сейчас.

Видимо, тогда ещё Бабкина не обзавелась личным косметологом и стилистом. Фото: Ирина Барышева

Видимо, тогда ещё Бабкина не обзавелась личным косметологом и стилистом.

uspenskayalubov_official Не пропустите, Сегодня Вечером , на первом канале, после программы время Программа посвящена моей дорогой @ngbabkina Я безумно ее уважаю и люблю!

Впрочем, и сама Надежда Георгиевна не скрывает, что делала пластику.

Об этом певица рассказала в прошлом году в шоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой.

- Считаю, что артистам это необходимо. Публике нравится увядающий артист, - сказала Кудрявцевой Бабкина. - Я один раз делала круговую подтяжку лица. Я готовила себя морально. Должна быть правильная подготовка, я готовилась 10 дней. Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Я ничего не видела, мне страшно было. Через день я пыталась открыть глаза. Через два щелка появилась. Когда я увидела себя в зеркале, я чуть с кровати не рухнула. На третью неделю после операции я снималась в программах, - призналась певица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779788" frameborder="0"></iframe> Надежда Бабкина вернулась в Модный приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Так не бывает": появившаяся на публике Надежда Бабкина поразила внешним видом после тяжелой болезни

70-летняя "казачка Надя" вернулась к работе в шоу "Модный приговор" (подробности)