2020-06-07T18:15:28+03:00
Звезды

Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: Татьяна Васильева набросилась на потерявшего стыд Панина

Актриса жестко высказалась в адрес эпатажного актера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Панин явился на похороны Кокшенова, чтобы устроить скандал.Панин явился на похороны Кокшенова, чтобы устроить скандал.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Кто бы мог подумать, что прощание и похороны с Михаилом Кокшеновым обернутся грандиозным скандалом. Алексей Панин назвал усопшего самым бездарным режиссером и "деревянным" актером. Панин учинил целое представление - ругался матом прямо у гроба Михаила Михайловича.

Татьяна Васильева жестко отреагировала на бессовестную выходку Алексея Панина. "И что теперь, я должна сказать, что Панин ..., скажите?! Он был ... и останется ... по жизни! Это его кредо!", - набросилась разгневанная актриса на потерявшего стыд актера.

Народная артистка России подчеркнула, что Михаил Кокшенов обладал редкими качествами и был настоящим любимцем россиян. "Его уникальность в том, что он мог украсить любую картину! Самую бездарную! Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш! ", - цитирует Татьяну Григорьевну Пятый канал.

Когда скандального актера выгнали с позором, он расплакался. Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда скандального актера выгнали с позором, он расплакался.Фото: Иван МАКЕЕВ

По ее словам, она считает уход из жизни Кокшенова большой потерей для кинематографа. "Он всегда был на месте! Всегда был уместен, и обаятелен, и с юмором, и никогда из себя ничего не изображал!", - добавила Васильева.

Не сдержал эмоций в адрес Алексея Панина и продюсер Марк Рудинштейн. "Панин - это жлоб который?! Он гад! Что с него взять?! Недостойно! Такой человек, как Кокшенов, не заслуживает плохих слов. О Панине я даже говорить не хочу. Человек вне закона, вне человеческих законов!", - гневается Рудинштейн.

Эпатажный актер Алексей Панин Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпатажный актер Алексей ПанинФото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, звезда комедий Михаил Кокшенов скончался 5 июня на 84-м году жизни. Актер страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым. В 2017 году он пережил два инсульта. Три последних года он жил затворником - отказался от общения с коллегами по цеху и старыми друзьями. За свою карьеру Кокшенов сыграл более 100 ролей. Самые известные - "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "По улицам комод водили…", "Ширли-мырли", "31 июня", "Звезда пленительного счастья".

Умер актёр Михаил Кокшенов.Деревенщина и грубоватый амбал. Именно таким мы чаще всего видели Михаила Кокшенова на экране. У него было много ярких ролей. Он навсегда останется в наших сердцах и памяти

ИСТОЧНИК KP.RU

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