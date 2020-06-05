Разбитый инсультом Михаил Кокшенов перед смертью страдал от онкологии

Михаил Кокшенов так и не смог оправиться от тяжелой болезни. Два года назад у актера произошли подряд два инсульта, его частично парализовало. А перед смертью он страдал от онкологического заболевания. 83-летний актер лежал в Подмосковье в реабилитационном центре. В последнее время он не мог вставать.

Михаил Кокшенов три последних года жил затворником. Он отказался от общения с коллегами по цеху и старыми друзьями.

В 2017 году актер перенес подряд два инсульта. Кокшенову стало плохо на улице. В тот день он вышел из своей квартиры в домашней одежде и тапочках, не мог толком разговаривать. Актера частично парализовало. Его госпитализировали сначала в реанимацию Первой градской больницы. После перевели в ЦКБ. "В больнице моей маме сказали, что отец по улице бродил, был потерянный", - рассказывала дочь знаменитости.

Михаил КокшеновФото: Мила СТРИЖ

Он долгое время находился без сознания в реанимации, никого не узнавал и не разговаривал. Его ввели в кому из-за кровоизлияние в мозг .

Врачи сделали тогда, кажется, невозможное. После длительной терапии вернулась речь. В январе 2018 года его выписали домой. В 2019 году у Кокшенова был тяжелый приступ, а затем на ноге открылась гнойная рана.

За ним ухаживали две его жены - бывшая Елена Кокшенова, с которой он прожил в браке больше 20 лет, и нынешняя Наталья Лепехина, а также сиделка Феруза родом из Узбекистана.

Перед смертью он страдал от онкологического заболевания, передает 5-tv.ru. Актер последнее время лежал в Подмосковье в реабилитационном центре

За свою карьеру Кокшенов сыграл более 100 ролей. Самые известные - "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "По улицам комод водили…", "Ширли-мырли", "31 июня", "Звезда пленительного счастья".

Один из самых обаятельных характерных актеров советского кино скончался 5 июня 2020 года на 84-м году жизниФото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер также пробовал свои силы как режиссер в 1992 году. Он признавался, что это было тяжело психологически. "Помню, в первый съемочный день фильма «Русский бизнес» я отснялся в своей сцене и пошел собираться. Оделся, уже пошел к выходу и вдруг слышу голос Наташи Крачковской: «Миш, ты куда?» Я отвечаю: «Домой, я же уже отснялся!» «Дурак, ты же режиссер, ты здесь главный и должен быть до конца». Для меня это был шок, ведь актер настроен только на роль: отснялся четыре часа, и все - гуляй, рванина. А тут нужно оставаться до конца, - рассказывал Михаил Михайлович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783296" frameborder="0"></iframe> Умер Михаил Кокшенов, народный артист России.

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