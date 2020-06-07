Скандал на похоронах Михаила Кокшенова: друзья артиста выгнали Панина с церемонии прощания

В Москве проходят похороны народного артиста Михаила Кокшенова. Актер умер на 84-м году жизни в частной клинике, причина смерти – осложнения после кровоизлияния в мозг. Три года назад Кокшенов пережил тяжелый инсульт, после которого восстановился, а в последние полгода ему стало хуже – попеременно лечился, а потом проходил реабилитацию.

За Кокшеновым ухаживали медработники частной клиники, а также две супруги – бывшая Елена Кокшенова (вторая жена) и вдова Наталья Лепехина (третья жена). Елена оказывала скорее моральную поддержку, а вот бизнесвумен Наталья еще и оплачивала все медицинские расходы, сиделку.

Две дочери Михаила Кокшенова — в синем платке Мария и рядом с ней Алевтина.Фото: Иван МАКЕЕВ

На похоронах Елена и Наталья держались вместе, их поддерживали друзья семьи. Попрощаться с отцом приехали обе дочери Михаила Кокшенова. Мария – старшая наследница актера, которая родилась в его первом браке с Аллой Шавыриной. И Алевтина Вокрош – младшая дочь, которую родила стюардесса Нина Вокрош, с которой у Кокшенова был роман. И Мария, и Алевтина похожи на Михаила Михайловича, но так вышло, что дочки не были близки со знаменитым отцом. На прощании они держались вместе. Несмотря на то, что Кокшенов завещания не оставил — все наследство уже поделено, и Марию с Алевтиной отец не обделил.

В Москве проходят похороны народного артиста Михаила Кокшенова.Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания завершилась в ритуальном зале Митинского крематория. Сейчас близкие артиста отправились на Новодевичье кладбище, где урна с прахом будет похоронена в фамильном склепе Кокшеновых. На Новодевичьем похоронены мама, бабушка и другие родственники коренного москвича Михаила Кокшенова.

Попрощаться с Кокшеновым помимо родни приехало около 15 друзей семьи. Близкие артиста малое количество людей на похоронах связывают с тем, что все друзья Кокшенова люди пожилые — из-за пандемии опасаются приезжать.

Проститься с Михаилом Михайловичем пришли дочери, бывшие жены и около 15 друзейФото: Иван МАКЕЕВ

Из звезд был только актер Алексей Панин. Звезда фильма «Жмурки» явился с невестой и огромным букетом роз: рассказывал журналистам о том, какой чудесный актер был Михаил Кокшенов. «Лет десять назад подрезал его на машине случайно», - вспомнил Панин последнюю встречу с Кокшеновым. Михаил Кокшеновым тогда подумал, что его преследуют автомобильные мошенники, но Панин извинился и рассыпался в комплиментах таланту артиста. Однако на похоронах Панин устроил скандал. Сначала заметил, что журналистов пришло больше, чем друзей – но эти высказывания пропустили мимо ушей. А потом Панину пришлось покинуть ритуальный зал. «Я сказал, что Михаил Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером!» - объяснил причину актер, оказавшись на улице. Панин много ругался матом, но присмирел, когда после прощания стали выходить друзья Кокшенова: «Что же ты там устроил?!» Скандалить с Паниным никто не стал, однако его высказывания многих удивили.

Церемония прощания завершилась в ритуальном зале Митинского крематория.Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Панин дал парочку интервью и уехал с похорон. Мы позвонили артисту, чтобы узнать – почему он так себя вел. «Все это выдумки! Ничего не говорил. Раздули опять скандал. Я стоял у урны рядом с врачом Михаила Михайловича. Простился. Теперь еду домой», - рассказал kp.ru скандалист Панин. Видимо артисту стало стыдно за свое поведение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783335" frameborder="0"></iframe> Умер актёр Михаил Кокшенов.Деревенщина и грубоватый амбал. Именно таким мы чаще всего видели Михаила Кокшенова на экране. У него было много ярких ролей. Он навсегда останется в наших сердцах и памяти

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