«Остров фортов» - катализатор развития Кронштадта

В 2019 году проект «Остров фортов» был представлен общественности в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперты сразу же назвали его флагманом развития Санкт-Петербурга. Сегодня «Остров фортов» - уже не просто концепция улучшения городской среды Кронштадта, а воплощающийся в жизнь проект, который реализует одноименная автономная некоммерческая организация, учрежденная в соответствии с указом Президента РФ, Минобороны России и Правительством Санкт-Петербурга.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КЛАСТЕР

Проект «Остров фортов» нацелен на развитие Кронштадта в качестве города-музея. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера с комфортными общественными пространствами, в том числе благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными, образовательными и другими объектами, а также жильем для нужд Министерства обороны в рамках передислокации Военного учебно-научного центра.

Параллельно будет создаваться обеспечивающая инфраструктура – системы энерго- и водоснабжения, расширят улично-дорожную сеть.

- После реализации проекта мы должны получить не только отреставрированные памятники, но и туристско-рекреационный кластер на площади около 100 гектаров с соответствующей инфраструктурой. Я считаю, что это один из самых серьезных, масштабных и патриотических проектов, - отметил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как ожидается, благодаря комплексному подходу, развитию не только рекреационной, но также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры общего пользования позитивный эффект от проекта выйдет далеко за пределы его территории. Кластер «Остров фортов» станет не просто точкой роста, а фактически катализатором социально-экономического развития всего Кронштадта.

- Проект «Остров фортов» видится как новый и очень важный этап в преобразовании Кронштадта как города, привлекающего своей историей самых разных людей, - сообщил директор Эрмитажа, член Президиума Российской академии наук Михаил Пиотровский. - Эта работа предусматривает объединение в музейно-исторический комплекс территории и нескольких фортов, насыщенных информацией и историей русского флота и русской науки, от медицины до размагничивания судов, с созданием новых удобных мест для встреч, конференций, общения.

Форт «Император Александр I» со станцией канатной дороги.

ПОД ОХРАНОЙ ЮНЕСКО

Кронштадт – уникальное место, где в концентрированном виде представлена военно-морская история России. Это старинный центр российского мореплавания, откуда была укомплектована и отправлена 41 кругосветная экспедиция, а также знаменитая экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, которая ровно 200 лет назад открыла шестой материк – Антарктиду. Это также морской форпост, где расположены 19 фортов XVIII-XIX веков, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

Кроме того, в нашей стране до сих пор нет единого комплекса военно-морской славы, который аккумулировал бы историко-патриотическое наследие и рассказывал о современном развитии всех флотов Российской Федерации. На эту роль как никто другой подходит Кронштадт – место, сыгравшее определяющую роль в военно-морской истории России.

До второй половины прошлого столетия Кронштадт был закрытым городом. В нем располагалась база российского военно-морского флота. Сегодня воинские части в основном переведены в другие места базирования. Кронштадту предстоит открыть новые горизонты, определить вектор движения в будущее.

- Мы благодарны всем, кто помогает проекту и продолжает вносить свой вклад в решение задач по развитию Кронштадта. Особую признательность за конструктивное взаимодействие хочется выразить Правительству Санкт-Петербурга и всем комитетам, с которыми мы плотно работаем. За первый год было сделано уже многое, и есть уверенность, что заданный энергичный темп работы позволит осуществить все наши планы, - говорит соорганизатор проекта «Остров фортов», член рабочей группы по развитию Кронштадта Марика Коротаева. Проведенные ранее социологические исследования показали, что кронштадтцы приветствуют перемены и ожидают их, но при этом хотят сохранить сложившийся уклад и традиции. Именно поэтому среди населения наибольший отклик встречают идеи, связанные с развитием Кронштадта в качестве города-музея, посвященного военно-морскому флоту. При этом город-музей должен быть одновременно «городом для людей». Там требуется создать комфортную среду, условия для работы и отдыха, для обучения и воспитания детей. Проект «Остров фортов» призван внести весомый вклад в решение этой задачи.

ФОРМИРУЕТ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Масштабных инициатив по развитию Кронштадта в последние годы было озвучено немало. Но они, увы, так и остались на стадии обсуждения. Из-за этого к «Острову фортов» многие жители Кронштадта и других районов Санкт-Петербурга поначалу отнеслись с недоверием. Между тем, в отличие от своих нереализованных предшественников, проект «Остров фортов» активно развивается. В этом году, несмотря на введенные в условиях распространения коронавирусной инфекции массовые ограничения, работа по проекту продолжилась по плану благодаря консолидированной работе всех сторон. За первый год своего существования проект сделал большой шаг вперед и в ближайшее время готовится представить общественности первые результаты.

Аллея героев.

- Главная миссия проекта «Остров фортов» – через формирование комфортной городской среды стать катализатором социально-экономического развития Кронштадта, – говорит заместитель председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадт Ксения Шойгу. – Прошедший год был посвящен разработке основных параметров проекта и его запуску по алгоритму, в котором каждый этап создания кластера внесет вклад в комплексное развитие всей территории города, не ограничиваясь локальными улучшениями. Таким образом, для Кронштадта будут формироваться долгосрочные условия роста качества жизни. Несмотря на все сложности и ограничения, с которыми мы все столкнулись в 2020 году, работа по проекту ведется по графику, и уже этим летом будут представлены первые результаты: откроются Аллея героев российского флота в историческом парке и учебно-спортивный палаточный комплекс «Настоящий герой».

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