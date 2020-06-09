Кронштадт: первые результаты проекта «Остров фортов»

Напомним, в 2019 году проект «Остров фортов» был представлен общественности в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперты сразу же назвали его флагманом развития Санкт-Петербурга. Сегодня «Остров фортов» - уже не просто концепция улучшения городской среды Кронштадта, а воплощающийся в жизнь проект, который реализует одноименная автономная некоммерческая организация, учрежденная в соответствии с указом Президента РФ, Минобороны России и Правительством Санкт-Петербурга.

В первых частях статьи мы рассказали о предыстории проекта и механизме его претворения в жизнь, ниже читайте о первых результатах и дальнейших планах.

НА ЛЕТО БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Первые объекты кластера «Остров фортов» станут доступны для жителей Кронштадта и гостей города уже этим летом: откроется всесезонный учебно-тренировочный палаточный комплекс «Настоящий герой» и первая очередь музейно-исторического парка.

Вид на лагерь с высоты птичьего полета.

Задача комплекса «Настоящий герой» – обеспечение отдыха детей, укрепление их здоровья, передача практических навыков пребывания в природных условиях, физическое развитие и патриотическое воспитание. Площадь комплекса составит 4,3 Га, он рассчитан на 160 отдыхающих в смену. Предусмотрены квоты для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Каждая смена будет посвящена отдельной теме - дети смогут знакомиться с важными для будущих защитников Родины специальностями, приобретать практические навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни, особенно в сложных и нестандартных ситуациях, таких, как, например, нынешняя пандемия коронавирусной инфекции.

Вход в лагерь.

Музейно-исторический парк посвящен истории основания и развития Военно-морского флота России. Он создается как место отдыха и прогулок кронштадтцев и гостей города и обещает стать востребованным общественным пространством, где каждый найдет для себя занятие по интересам.

Общая площадь благоустраиваемой территории составляет порядка 9 га. Инфраструктура парка предусматривает расширенные возможности для самообразования, отдыха, активной спортивной и развлекательной деятельности: предусмотрены Аллея героев российского флота, тематические площадки с информацией о развитии военно-морского флота России, ряд игровых и спортивных площадок, прогулочные зоны и зоны тихого отдыха. Интересными объектами на территории станут, к примеру, большие Панорамные качели с единовременной посадкой до 28 человек, с которых будет открываться широкий обзор на территорию парка и воду, а также Маяк памяти, на котором будут увековечены имена и звания 200 героев российского флота со времен Петра I до наших дней. Маленьких посетителей парка ждут интерактивные детские площадки с игровыми элементами в морской тематике и веревочный парк. Дизайн-решения каждого объекта общественных пространств парка отображают главную его идею – воплощение истории военно-морского флота.

Детская площадка.

С открытием парка планируется проведение образовательных и развлекательных массовых мероприятий для посетителей всех возрастов и интересов, чтобы он стал не просто местом прогулок и отдыха, но и главной точкой притяжения Кронштадта.

Отдельно следует рассказать об Аллее героев российского флота. В ней на отрезке 150 м в формате «ленты времени» будет представлено более трех веков военно-морской истории. В центре внимания – выдающиеся флотоводцы и мореплаватели. Через их биографии, подвиги и достижения будут раскрыты основные исторические темы. 13 героев российского флота, воплощенных в Аллее, выбраны народным онлайн-голосованием, в котором приняли участие 80 тыс. человек из 50 стран мира.

Военно-морские деятели будут представлены с помощью альковов – специально оформленных ниш, создаваемых по обеим сторонах Аллеи. Стены и полы алькова будут содержать краткий рассказ о герое российского флота, исторической теме и её ключевых событиях через картины, географические карты, чертежи кораблей и схемы сражений, а также копии и оригиналы артефактов, связанных с темой и героем.

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Результаты, достигнутые к лету 2020 года, позволяют говорить о том, что проект успешно прошёл начальную фазу реализации. Но самые масштабные мероприятия ещё впереди: работа по созданию нового городского тематического кластера спланирована таким образом, чтобы в городе постепенно в одно время появлялись объекты разных комплексов – от музейно-рекреационного до жилого. Каждый из объектов кластера будет объединен в своеобразную новую «экосистему» города, которая, работая в комплексе, будет повышать качество жизни кронштадтцев и подарит горожанам новые возможности для образования, труда, отдыха и развлечений.

Парк.

Так, к 2023 году запланировано открытие ряда новых глобальных объектов кластера. Появится Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, общая площадь которого составит 50,3 тыс. кв.м.

- Кронштадт... со своей масштабной историей является идеальным местом для создания музейно-исторического комплекса, посвященного военно-морскому флоту России. Учитывая богатую музейную инфраструктуру Санкт-Петербурга и его опыт в этой сфере, проект собрал людей, которые смогут сделать его так, чтобы результаты были достойны всего русского флота, – говорит Борис Пиотровский, один из экспертов проекта.

Совместно с Администрацией Кронштадтского района был проведен общий анализ, который выявил нехватку мест в средних учебных заведениях города: поэтому также в 2023 году свои двери для учеников откроет новый Лицей на 600 мест. В этом же году откроется многофункциональный тренировочный центр – комплекс, в котором будут объединены площадки для разных видов спорта и крытая ледовая арена, которая станет первым пространством для зимних видов спорта в Кронштадте. На этом этапе также планируется появление первых объектов жилого комплекса кластера – жилого квартала «Центральный» с детским садом на 140 мест.

В настоящее время Кронштадт ежегодно принимает порядка 1,5 млн экскурсантов, которые не превращаются в полноценных туристов – гостей, проводящих в городе более одного дня. Причиной этому является отсутствие коллективных средств размещения, из-за чего городская экономика недополучает существенный доход, который мог бы быть направлен на развитие города. Выходом из этой ситуации станет строительство на территории кластера двух отелей, которые откроются в 2023 и 2024 гг.

Деловой комплекс будет включать Инновационно-инженерный центр который откроется в 2024 году.

Далее будет введена вторая очередь жилого комплекса кластера – квартал «На набережной». Кроме того, планируется открыть яхтенную марину на 552 судна – новый центр притяжения для любителей водного туризма, морской порт для судов до 250 м, а также Океанариум – образовательно-развлекательный комплекс, который объединит посетителей всех возрастов, интересующихся историей Северного морского пути, флорой и фауной северной морской береговой линии России.

В 2025 году впервые будет запущено всесезонное сообщение отреставрированного форта «Император Александр I» с островом Котлин – канатная дорога длиной 1200 м, которая пройдет к форту с территории Музея воинской славы и сможет перевозить 300 человек в час.

НА РЕСТАВРАЦИЮ ФОРТОВ ДЕНЬГИ ЕСТЬ

Ответственное мероприятие – реставрация фортов. Постановлениями Правительства Российской Федерации и приказом Минобороны на реставрацию и приспособление фортов «Петр I», «Кроншлот» и «Император Александр I» выделены бюджетные инвестиции. Утверждены соответствующие поправки в проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год» и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Минэкономразвития России, Минфином России и Минкультуры России согласованы проекты нормативно-правовых актов, утверждающих задания на проектирование реставрации фортов. Министерством обороны утверждена дорожная карта проведения проектно-изыскательских работ в 2020 году и заключены государственные контракты с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» и специализированной реставрационной организацией при Министерстве культуры – ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ЦНРПМ)». Началась стадия комплексных научных исследований. На предстоящее лето запланированы подводные археологические изыскания.

Еще в марте 2020 года совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) и экспертным сообществом проведено совещание по обсуждению вопросов приспособления фортов под современное использование. По результатам сформирован экспертный совет по разработке соответствующей концепции. На данный момент уже разработана концепция музеефикации и сюжетно-тематической структуры экспозиционного пространства фортов, которая в скором времени будет обсуждаться экспертным советом с привлечением заинтересованных представителей общественности.

- Сейчас обсуждается концепция, согласно которой музейная часть фортов - как “Кроншлота”, так и фортов “Император Александр I” и “Петр I” будет выполнена не в классическом понимании музея, а с использованием различных интерактивных средств. Это могут быть сферические кинотеатры, встроенная видеопроекция, которая будет отражать все исторические события, связанные с Кронштадтом. Кроме того, рассматриваются идеи по приспособлению некоторых зон фортов под арт-пространства, где могут проводиться творческие и культурные мероприятия, а также под образовательные пространства, которые могут служить местом проведения научных семинаров, учебных курсов, - комментирует Никита Явейн, один из экспертов проекта.

Как планируется, форты будут отреставрированы и приспособлены для современного использования к 2025 году.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЛЮДИ

Проект «Остров фортов» – это не только развитие территории, но и социальное развитие Кронштадта. Одна из ключевых задач проекта – сделать жизнь кронштадтцев более комфортной, интересной и насыщенной.

Зона отдыха.

При содействии Минкультуры России, Русского музея и Центрального военно-морского музея в период с 1 июля по 1 сентября 2019 года в рамках проекта была организована выставка знаменитого художника-мариниста И.К. Айвазовского «Айвазовский. Кронштадтский рейд», состоящая преимущественно из частных коллекций, ранее не выставляемых. Ее посетили более 25 тыс. человек.

Для привлечения интереса школьников к культурно-историческому наследию, к прошлому, настоящему и будущему «колыбели Российского флота» проектом «Остров фортов» при поддержке районной администрации с октября по декабрь 2019 года был организован Конкурс сочинений и рисунков «Я люблю Кронштадт». В конкурсе приняли участие 2,5 тыс. талантливых детей – школьники младшего возраста представили свои рисунки, а ученики 5-11 классов участвовали в конкурсе сочинений.

Минувшей зимой в рамках проекта «Остров фортов» на Якорной площади Кронштадта была возведена всепогодная тюбинговая горка. В период с 21 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года на ней прокатились более 60 тыс. человек. Для кронштадтцев и жителей других районов Санкт-Петербурга этот аттракцион стал уникальной возможностью насладиться зимними забавами в отсутствие снега: аналогов в регионе этой зимой у него не было. Для малого бизнеса Кронштадта горка обеспечила дополнительный заработок благодаря росту числа гостей города, приехавших прокатиться на тюбинге. Многие из них пользовались услугами местных предприятий общественного питания, приобретали товары в кронштадтских магазинах. По информации предпринимательского сообщества Кронштадта, в декабре-феврале оборот кафе и ресторанов, расположенных вблизи Якорной площади, увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В канун Нового года «Остров фортов» подготовил в Кронштадте обширную программу благотворительных мероприятий: так, более 1300 детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей военнослужащих г. Кронштадта посетили ряд благотворительных новогодних елок, организованных Проектом в Драматическом театре Балтийского флота. В канун Нового 2020 года получили поздравления и новогодние подарки ветераны и почетные граждане Кронштадта, а всех посетителей Якорной площади – порядка 10 000 человек – в новогоднюю ночь ждал праздничный концерт.

Отдельная часть социальных мероприятий «Острова фортов» направлена на поддержку пожилого поколения Кронштадта, ветеранов города. В рамках Года памяти и славы Проект совместно с Администрацией Кронштадтского района в преддверии 9 мая поздравил горожан – участников, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников блокадного Ленинграда с 75-й годовщиной Великой Победы. Боевые ветераны Кронштадта получили подарочные поздравительные наборы, в которые вошла продуктовая корзина, а также ряд предметов индивидуальной защиты – перчатки, маски, антисептические средства, которые незаменимы для здоровья старшего поколения в нынешних условиях.

Кроме того, кронштадтские участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также проживающие в районе труженики блокадного Ленинграда получат адресную помощь от «Острова фортов» и Благотворительного фонда «Память поколений». Уже начался сбор заявок-анкет, в которых ветераны смогут сами указать необходимые им потребности для поддержания здоровья и физической активности - вспомогательное, медицинское оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Остров фортов» - катализатор развития Кронштадта

Амбициозному проекту исполнился год. Подводим первые итоги

В 2019 году проект «Остров фортов» был представлен общественности в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперты сразу же назвали его флагманом развития Санкт-Петербурга. Сегодня «Остров фортов» - уже не просто концепция улучшения городской среды Кронштадта, а воплощающийся в жизнь проект, который реализует одноименная автономная некоммерческая организация, учрежденная в соответствии с указом Президента РФ, Минобороны России и Правительством Санкт-Петербурга (подробности)

Кронштадт: «Остров фортов» сохраняет памятники истории и культуры

Амбициозному проекту исполнился год. Продолжаем подводить первые итоги

В первой части статьи мы рассказали о предыстории проекта, ниже читайте о механизме его воплощения в жизнь (подробности)