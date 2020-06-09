Кронштадт: «Остров фортов» сохраняет памятники истории и культуры

Напомним, в 2019 году проект «Остров фортов» был представлен общественности в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперты сразу же назвали его флагманом развития Санкт-Петербурга. Сегодня «Остров фортов» - уже не просто концепция улучшения городской среды Кронштадта, а воплощающийся в жизнь проект, который реализует одноименная автономная некоммерческая организация, учрежденная в соответствии с указом Президента РФ, Минобороны России и Правительством Санкт-Петербурга.

В первой части статьи мы рассказали о предыстории проекта, ниже читайте о механизме его воплощения в жизнь.

БАЛАНС МЕЖДУ КОММЕРЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ

Проект по созданию кластера «Остров фортов» сложный и многогранный. Чтобы реализовать его на законной основе, прежде всего необходимо было получить соответствующие решения органов власти. Итогом работы, проведенной в 2019 году, стал целый ряд документов с положительными резолюциями главы государства. Было налажено взаимодействие по вопросу реализации проекта между заинтересованными федеральными и региональными министерствами и ведомствами, создана рабочая группа под руководством Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В марте этого года состоялось ее первое заседание и утверждена «дорожная карта» – план мероприятий проекта.

Важнейший вопрос – финансы. Потребовалось разработать такую модель, которая позволяла бы привлекать средства для финансирования всех видов объектов кластера – рентабельных коммерческих, не предполагающих получение прибыли социальных, а также объектов культурного наследия, которые являются народным достоянием и должны в любом случае остаться в государственной собственности. Отвечающая этим требованиям финансовая модель была создана в 2019 году и уже начала доказывать свою эффективность.

Еще один важный пласт работы – решение земельно-имущественных вопросов. Разная форма собственности (федеральная и региональная) на землю и объекты на территории кластера могла стать препятствием для реализации проекта. Однако в течение 2019 года проблемные вопросы в большинстве своем были решены. На сегодняшний день так называемый земельно-имущественный фонд первого этапа проекта сформирован.

- Проект «Остров фортов» ... – это один из ярких примеров развития территории. Городом совместно с Минобороны и при поддержке Минэкономразвития РФ уже проведена большая работа по подготовке к созданию кластера. Сформирована «дорожная карта» проекта, решаются необходимые имущественные вопросы по предоставлению земельных участков. Проведены научно-исследовательские археологические изыскания и историко-культурная экспертиза, которая позволит приступить к реконструкции фортов. Ведется также работа над бюджетным финансированием для улучшения транспортной доступности Кронштадта, - комментирует председатель Комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов.

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

В ноябре-декабре 2019 года была проведена предпроектная подготовка территории, включающая инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, а также историко-культурная экспертиза. Специалистами подтверждено, что проект может быть безопасно реализован на территории, прилегающей к Каботажной гавани, и что он не причинит вреда экологии и культурно-историческому наследию.

- За прошедший год в рамках совместной работы с проектом “Остров фортов” важной задачей стало сохранение памятников истории и культуры, расположенных на территории кластера. КГИОП принял участие в формировании экспертного совета по разработке концепции музеефикации и приспособления под современное использование фортов “Петр I”, “Император Александр I” и “Кроншлот”. Также КГИОП было выдано заключение о соответствии требованиям режима зон охраны представленного эскизного проекта первой очереди обустройства исторической территории в зоне Каботажной гавани Кронштадта, - подтверждает Сергей Макаров, председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Форт "Петр 1".

- На самом раннем этапе специалистами ИИМК РАН были проведены археологические исследования территории острова Котлин на предмет выявления сохранившегося культурного слоя. Это позволило спланировать работу по строительству музейно-исторического парка и Аллеи героев таким образом, чтобы объекты, создаваемые в рамках кластера, не только не навредили, но и дали историческим объектам новую жизнь с вхождением в ансамбль всего музейно-паркового комплекса. С другой стороны, специалистами ООО “Ленстройуправление” было осуществлено обследование всех исторических зданий в рамках рабочей территории кластера, и со стороны КГИОП было получено заключение, по результатам которого важные здания дореволюционного периода, представляющие архитектурную и культурную ценность, будут восстановлены в своем историческом облике, встроены в общую концепцию и смогут стать дополнительными точками притяжения для горожан и гостей города. Вместе с тем несколько зданий, находящихся сейчас в аварийном состоянии, не являющихся градообразующими и не несущими архитектурной ценности и исторической нагрузки, будут демонтированы, а сам участок территории, на котором они расположены, ожидает благоустройство - озеленение, устройство пешеходных зон и зон отдыха, благодаря которым пространство парка станет доступным и интересным для всех посетителей, - сообщила Наталья Соловьева, заведующая Отделом охранной археологии ИИМК РАН.

«ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА»

В основе проекта «Остров фортов», как и любого проекта территориального развития, лежит архитектурно-градостроительная концепция. Ее базовый вариант разработан в июле 2019 года и периодически обновляется и дополняется на основании новых данных и вводных. На сегодняшний день определены технико-экономические показатели для 12 объектов кластера, подготовлен опорный план, а также концепция развития территории первой очереди строительства музейно-исторического парка.

- В целом я оцениваю этот проект как «глоток свежего воздуха» для Кронштадта, импульс нового витка развития и, несомненно, как градообразующий фактор. Это действительно тот положительный пример, когда обещания, которые дает инвестор, выполняются. Отмечу, что архитектурная концепция весьма интересна. Учитывая особенности Кронштадта, она создает новый тип городской среды и наполняет рассматриваемую территорию множеством функций, обеспечивая синергетический эффект – то есть дает основу для сотрудничества, помощи, соучастия, развития сообщества, комфорта людей. Развитие этого проекта, безусловно, нами поддерживается и найдет отражение в новом Генеральном плане Санкт-Петербурга, - говорит Владимир Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Сегодня полным ходом идут работы по благоустройству территории первого этапа, включающего исторический парк с Аллеей героев российского флота, Всесезонный учебно-тренировочный палаточный комплекс «Настоящий герой», веревочный парк для детей и паркинг.

- Год нашей совместной работы показал, что участники проекта относятся к Кронштадту с трепетом, как к уникальному историческому и общественно значимому объекту не только Санкт-Петербурга, но и всей России, - отметил глава Кронштадтского района Олег Довганюк.

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