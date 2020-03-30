"Диабет практически добил": друг рассказал о тяжелом состоянии больного Джигарханяна

Армен Джигарханян довольно продолжительное время не появлялся на публике. Последний раз 84-летнего артиста видели в эфире одного из шоу в первых числах февраля 2020 года. Тогда актер был в приподнятом настроении, много шутил и выглядел бодрячком. Однако с тех пор никаких новостей о состоянии здоровья любимца публики нет. Друг Армена Борисовича пролил свет на происходящее со звездой.

Близкий друг Армена Джигарханяна подтвердил тревожные слухи о состоянии здоровья прославленного артиста. "К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет", - вздыхает 73-летний продюсер Марк Рудинштейн.

Марк Григорьевич заявил, что Джигарханян давно не появляется в театре. "Вместо него овощ, который не понимает, что с ним происходит. Диабет его практически добил", - цитирует продюсера Собеседник.Ru.

По его словам, на самочувствие актера сильно повлияли дрязги, которые устраивали его бывшие жены. И, конечно же, Джигарханян так и не смог оправиться после громкого публичного развода с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, с которой прожил 15 лет.

Напомним, Армен Джигарханян в 2017 году со скандалом развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их брак продлился почти два года. За это время актер сделал молодую жену директором своего театра, но после ссоры обвинил ее в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода престарелый актер тяжело болел и несколько раз попадал в больницу. Он даже заявил, что не готов простить Виталину. По его словам, женщина "причинила ему много боли". Позже пианистку признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывшая жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете артиста скрытую камеру и подсматривала за именитым супругом.