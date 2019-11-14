"Решил прокапаться": Армен Джигарханян попал в больницу

Армен Джигарханян, по некоторым данным, доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. По слухам, 84-летний актер находится в реанимации. Меж тем, в окружении именитого артиста его госпитализацию опровергли.

Как стало известно, Армен Джигарханян был госпитализирован после того как у него обострились хронические заболевания. Ситуацию якобы усугубила затяжная пневмония. Знаменитый актер находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает Mash.

В свою очередь, представитель Армена Борисовича опроверг сообщения о госпитализации артиста: "С ним все в порядке!". В Театре Джигарханяна информации о госпитализации нет, передает 360.ru.

"Информация о том, что Джигарханян в реанимации в тяжелом состоянии - неправда. Он в больнице на профилактической терапии. Раз в два-три месяца он ложится в больницу, чтобы прокапаться. И сейчас такая же ситуация... И хронической пневмонии у него тоже нет, у него бронхит. Джигарханян чувствует себя нормально, решили просто перед Новым годом прокапаться", - цитирует друга артиста Артура Согомоняна Агентство Москва.

Проблемы со здоровьем преследуют Армена Борисовича последние два года. Осенью 2017 года актер угодил в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. По его словам, она "причинила ему много боли". Позже пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. Вскоре суд вынес приговор Виталине. Пианистку признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывшая жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете артиста скрытую камеру и подсматривала за ним.

В августе 2019 года появилась информация о том, что Джигарханян перенес операцию. Врачи установили ему кардиостимулятор последнего поколения. При этом друг артиста Артур Согомонян опровергал любые намеки на серьезность проблем со здоровьем. Он сказал "КП", что народный артист СССР лег на профилактику, мол, перед началом сезона надо прокапать капельницы. Примерно то же говорили и в театре, которым руководит Джигарханян.

"Армена Борисовича прооперировали. Ему и раньше делали операции, дважды стентирование сосудов сердца. Он очень тяжело переносит общий наркоз и долго после него восстанавливается. Допускаю, что у него могут быть проблемы и с почками. И показатели сахара в крови высокие", - рассказывала kp.ru бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская.