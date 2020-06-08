"Не могу вдохнуть полной грудью": тяжело переболевший Оскар Кучера рассказал о последствиях коронавируса

Новым гостем утреннего шоу Арины Шараповой, открывшего неделю на радио "Комсомольская правда", стал Оскар Кучера. За чашкой кофе разговор традиционно зашел о коронавирусе, тем более, что 45-летний телеведущий на себе испытал коварную болячку. Пару недель назад Кучера пропал с экранов: передачу "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева вела без своего постоянного соведущего. Как выяснилось, в это время артист с семьей лечились дома от Covid-19.

- Я шесть дней лежал, потому что была температура, а потом еще неделю отходил, - впервые рассказал о тяжелом течении болезни Оскар Кучера. - И до сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть. При том что у меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое. В общем, надо показаться будет доктору.

По словам актера, сейчас у него совершенно нет работы. Телешоу ушли на летние каникулы, кино, театр, рекламные съемки - на паузе.

- Поэтому я занимаюсь детьми. Мы с сыном вчера купили инструменты, скворечник сделали, сейчас хотим построить детский уличный домик, - рассказал Арине Шараповой отец пятерых детей, самому младшему из которых, сыну Марку, нет еще и года. - Знаешь, я в какой-то момент для себя принял решение. Что я хочу – сломать голову, зарабатывать в интернете деньги, пока у меня нет работы, либо я хочу заняться семьей? У меня же маленький ребенок, помимо этого, у меня еще много детей, жена. Я подумал, что я это время использую с пользой.

Кроме того, как признался телеведущий, его очень беспокоит законопроект о цифровизации населения:

- Персональные данные о каждом из нас, самые разные, включая состояние здоровья, вдруг возьмут и окажутся в одном месте. Разве это нормально? А что, если кто-то вдруг захочет их слить за большие деньги? - задался вопросом Кучера. - Знаешь, мне в последнее время очень нравится то, что Никита Сергеевич Михалков делает в «Бесогоне». И если ты копнешь немножко глубже, нежели смех некоторых господ, то ты поймешь: шутки шутками, а, как говорят, семерых не стало. Потому что цифровизация - это полный трэш.

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