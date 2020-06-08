Сергей Степашин: Будем играть в Краснодаре без зрителей - для «Динамо» это плюс

- Сергей Вадимович, вчера «Динамо» провело первый контрольный матч против «Локомотива», 1:1. Вы видели игру? Как вам команда?

- Я не ездил. Записи по телевизору не было. Но мне и главный тренер, и президент клуба рассказали. Команда играла хорошо, свежо. Не все иностранцы еще играют, потому что они только прошли 14-дневный карантин и набирают форму. А так – сыграли неплохо. Футбол вошел в нашу жизнь, слава богу.

- Любопытно, что «Динамо» и «Локомотив» - больше других пострадали от коронавируса. У вас были трое заболевших. А в «Локо» сразу пять футболистов подхватили заразу. Это не помешает командам подготовиться к чемпионату России, который возобновится уже 19 июня?

- Нет, все остальные в форме. Роман Евгеньев перенес болезнь в легкой форме. Он молодой парень. Жизнь есть жизнь. А что теперь сделаешь? Мы же не в безвоздушном пространстве живем. Нет, самое сложное – это то, что два с половиной месяца ребята не играли. Конечно, на физике это сказывается. Главное, чтобы не было травм. Я сам когда-то был профессиональным спортсменом. Я знаю, что такое два с половиной месяца ничего не делать. Мышцы совершенно другие. Травмоопасность повышается. Вот на это сейчас надо обращать внимание.

Я думаю, играющие команды должны играть друг против друга, понимая, что нельзя нанести травму в этой истории. Более деликатный, если можно сказать, футбол. Я понимаю, сдержать себя сложно, особенно когда ты выходишь на поле. И все же надо думать об этом.

- На матче был главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Сколько футболистов «Динамо» вы бы порекомендовали в сборную?

- Пока посмотрим. Я думаю, что сейчас об этом говорить рановато. У нас Антон Шунин кандидат. К первенству Европы, может быть, кто-нибудь подтянется. Тот же Евгеньев – неплохой футболист. На него можно посмотреть. Гриша Морозов. Посмотрим. Пока у нас только Антон Шунин стоит в качестве позиции вратаря.

- Как вам «Локомотив» без Семина? И где новый тренер серб Николич, на карантине?

- Не знаю, это вопрос не ко мне. Это вопрос к «Локомотиву».

- Еще один вопрос не к вам: Семин работу найдет? Пока он нам рассказал, что запускает линию одежды.

- Юрий Павлович по жизни не пропадет. Он человек уже взрослый. Если и находить работу, то по душе, а не мучиться. Я знаю, что ему предлагали поехать в Эмираты, куда-то еще. Там жарковато, тяжело… Если будут предложения в стране, почему бы и нет. Константин Иванович Бесков выиграл Кубок страны с «Динамо», когда ему было 75 лет.

- 21 июня «Динамо» проводит первый официальный матч после перерыва в гостях у «Краснодара». Как будете добираться до Краснодара?

- У ребят проблем нет. Есть чартер, они прилетят, спокойно расположатся там. Играть будут без зрителей. Для «Краснодара» это плохо, для «Динамо» это не худший вариант. Эффект чужого поля не будет срабатывать. Потому что болельщики в Краснодаре очень хорошие. Да и стадион прекрасный.

- Объявили, что трансферное окно откроется уже 26 июля. «Динамо» собирается усиливать состав? Кто есть на примете?

- Пока говорить о том, что есть кто-то конкретно на примете, рано. Насчет усиления – можно посмотреть. Хотя я считаю, что и сегодня состав «Динамо» - один из самых сильных клубов. Именно по составу, по подбору игроков, по всем позициям. Опорник нужен, конечно, разыгрывающий полузащитник активный. Это позиция, которую нужно усилить в «Динамо», я считаю. Остальные линии – и защита, и вратари, и нападение – у нас одни из лучших в премьер-лиге, я считаю.

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