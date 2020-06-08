2020-06-08T17:07:35+03:00
Политика

Мария Захарова прокомментировала, есть ли «русский след» в протестах в США

И почему американские «демократы» упорно пытаются его найти [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В беседе с kp.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения ряда американских политиков, нащупавших в заокеанских протестах «руку Москвы»:

— Это часть той мифологии, которая уже никаким образом не приживается даже в западных странах, — отметила дипломат. — Заявлять, как это сделали некоторые представители Демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия» — значит просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит.

— Единственное, что связывает нынешнюю ситуацию в США с Россией, — продолжает Захарова, — это то, что Москва уже неоднократно указывала Вашингтону на необходимость заняться в первую очередь собственной внутренней политикой, прежде чем поучать всех остальных. Именно Москва говорила много лет о проблемах, тщательно скрываемых официальными американскими властями — в частности, в сфере прав человека, расизма — на территории США.

Протесты, поводом для которых стала смерть Джорджа Флойда, не утихают в США уже почти две недели. Фото: REUTERS

Протесты, поводом для которых стала смерть Джорджа Флойда, не утихают в США уже почти две недели.Фото: REUTERS

Напомним, уже 10 дней в Америке продолжаются массовые протесты, вызванные убийством полицейским темнокожего Джорджа Флойда в Миннесоте. «Демократические протесты» переросли в погромы и мародёрства. Аналогичные митинги, к счастью, без таких разрушений, происходят и в Европе. Ряд политиков, например, экс-советница Барака Обамы Сьюзен Райс, утверждали (не приводя доказательств), будто эти массовые движения разжигает Москва.

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Во вторник указом Президента группе российских дипломатов был присвоен статус Чрезвычайных и Полномочных Послов. В их числе оказалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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