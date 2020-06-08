Собянин объявил об отмене самоизоляции: как Москва будет возвращаться к нормальной жизни

Москва выходит из режима изоляции. Почти все ограничительные меры снимаются, начиная с 9 июня. «КП» рассказывает, что приняли власти города на данном этапе.

Никаких цифровых пропусков

С 30 марта в столице ввели режим самоизоляции, москвичей попросили остаться дома. Была введена система цифровых пропусков для передвижения по городу, даже прогулки были введены по графику. Все это было сделано для того, чтобы избежать массовой эпидемии в Москве.

- В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Итак, с 12 мая к работе вернулись промышленность и стройка, с 1 июня – открылись торговые центры и химчистки. А с 9 июня отменяется самоизоляция и пропускной режим, а также график прогулок (по домам). Выходить на улицу, идти по своим делам могут все москвичи без исключения (даже жители в возрасте 65+). Восстановится льготный проезд и срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт – обратиться в кассы метрополитена можно будет с 12 июня.

9 июня отменяется самоизоляция и пропускной режим, а также график прогулокФото: Иван МАКЕЕВ

Парикмахерские и цирки: с 9 июня

С 9 июня начнут работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Полноценно сможет работать каршеринг – без ограничений на поездки. С 9 июня смогут открыться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Съемки можно будет проводить в любых местах Москвы. Подготовку к сезону смогут начать театры и концертные организации, цирки. Также снимаются ограничения на посещение городских кладбищ.

Стоматологии и музеи: с 16 июня

Еще через неделю запланирована следующая волна снятия ограничений. С 16 июня можно будет посетить стоматолога, сходить в библиотеку. Возобновят работу риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства.

Сходить в зоопарк, музеи и на выставку можно будет с 16 июня. Пока кассы не будут открыты, поэтому покупать билеты нужно будет заранее – электронные.

Сходить на футбол или любое другое спортивное мероприятие можно будет с 16 июня, но пока не всем. Трибуны будут заполнены только на 10%, чтобы избежать массового скопления людей.

Сходить пообедать в кафе можно будет только с 23 июня, а посетить летнюю веранду на свежем воздухе разрешат уже с 16 июня.

С 16 июня можно будет посетить стоматологаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кафе и фитнес: с 23 июня

Сначала откроются летние веранды – с 16 июня, а с 23 июня все рестораны и кафе (стационарные заведения общепита). С 23 июня можно будет начать тренировки в спортзалах, бассейнах и ФОКах. Также откроют бани, сауны, массажные кабинеты, солярии.

Прокатиться на речном трамвайчике или теплоходе по Москва-реке можно будет с 23 июня. Родители смогут отвести детей в сады – заработают все группы.

- А также детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы, - рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

В стандартном режиме откроются учреждения социальной защиты населения.

Сначала откроются летние верандыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маски пока не снимаем

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. Мэр города напомнил, что москвичи по-прежнему должны соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим.

- Открытые предприятия должны четко выполнять требования санитарных служб, - сказал Сергей Собянин.

Принятые меры - большой шаг к возвращению полноценной жизни. Однако пока о полном снятие ограничений не говорится. В частности, масочно-перчаточный режим продолжится при поездках в метро, магазинах.

- Убедительно просим вас продолжать сохранять осторожность и внимательно относиться к безопасности себя и других. Не забывайте о масках и перчатках во время пользования общественным транспортом, - сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

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