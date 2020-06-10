ДТП, убийство, изнасилование: Какие преступления совершали и как были наказаны советские звезды

Смертельное ДТП, виновником которого стал артист Михаил Ефремов, потрясло россиян. Пользователи фейсбука требуют справедливого наказания "невзирая на лица". Многие снова взялись ностальгировать по советским временам, когда совершившие преступления актеры "получали по заслугам", независимо от их статуса, известности и положения.

Но так ли это было? "КП" вспомнила преступления звезд советского времени и понесенные ими наказания.

Микаэл Таривердиев: смертельное ДТП

Кто смотрел фильм "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова, знают, что в основу сценария фильма легла история, случившаяся с композитором Микаэлом Таривердиевым и актрисой Людмилой Максаковой.

9 мая 1967 года Таривердиев и Максакова на своей знаменитой "Волге" с оленем возвращалась из гостей и насмерть сбили молодого человека. Шестнадцатилений юноша перебегал Ленинградский проспект у гостиницы «Советская», торопясь к девушке, которая ждала его на другой стороне.

Кто был виновником трагедии - до сих пор не знает никто.

Друзья и близкие Микаэла Таривердиева утверждают, что он не сидел за рулем, но взял на себя вину любимой женщины. Однако Людмила Максакова называет такую трактовку событий чушью, а бывшего возлюбенного посмертно величает лжецом. Согласно ее версии событий, машину вел сам Таривердиев. Приревновав актрису к режиссеру Григорию Чухраю, композитор выпил лишнего и, будучи в крайнем раздражении, превысил скорость.

- Самым ужасным для меня было то, что когда автомобиль сбил человека, Таривердиев только прибавил скорость, - рассказывала Максакова в одной из передач.

Согласно версии Максаковой, только после того, как их догнал военный на "Волге и крикнул в окно: "Ты что, сволочь, сбил человека и удрал?!" - композитор опомнился и вернулся на место ДТП.

Композитор Микаэл Таривердиев в 1982 г. Фото Владимира Савостьянова /Фотохроника ТАСС/.

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Таривердиеву дали два года, но поскольку само следствие тоже длилось два года, он не попал на зону. Отношения с Максаковой были разрушены: композитора ранило то, что женщина, чью вину он взял на себя, даже не пришла на последнее заседание суда, предпочтя посиделки в веселой компании.

Сама Максакова говорит о том, что ей было гадко за поступок Таривердиева, а ему было стыдно перед ней за вранье.

Спустя годы Эльдар Рязанов, близко друживший с композитором, изложил свою версию событий в фильме "Вокзал для двоих". Композитор был очень недоволен тем, что друг, не спросив разрешения, использовал его историю: он боялся, что об инциденте снова все вспомнят и заговорят. Однако этого не случилось.

Вдова Таривердиева до сих пор считает, что смертельное ДТП сказалась на здоровье Микаэла: после нескольких инфарктов композитор ушел из жизни.

Актриса Валентина Малявина: убийство мужа

"Любовь это то, что ребятам понять не дано", - пела Анджела, героиня актрисы Валентины Малявиной в фильме "Король-олень", появившемся на экранах в 1969 году.

По иронии судьбы автором музыки к фильму был Микаэл Таривердиев. А вот любовь в жизни самой Валентины Малявиной выходила какая-то очень страшная.

Спустя десять лет после выхода этого фильма, мужа Малявиной обнаружат с ножом в сердце и вся жизнь этой красивой женщины (между прочим, первой жены Александра Збруева и любимицы Андрея Тарковского) пойдет под откос. Сначала суд признал, что ее муж Станислав Жданько покончил жизнь самоубийством, однако спустя несколько лет родственники Жданько настояли на пересмотре дела и советкий суд признал Малявину виновной.

Актриса Государственного академического театра имени Вахтангова Валентина Малявина, 1972 г. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/.

Отсидев в тюрьме, актриса вернулась к работе и даже снялась в нескольких фильмах, но несчастья преследовали ее. Она пила, снова вышла замуж за иконописца, но мужа убили ножом в пьяной драке. Вскоре актриса лишилась зрения: то ли от побоев, то ли вследствие неудачного падения.

Сейчас Маляева живет в дорогом закрытом пансионате, где ее несколько лет назад разыскала программа Малахова.

Актрису спасла от алкогольной зависимости ее бывшая подруга-сокамерница. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, оплачивает Маляевой проживание и реабилитацию в дорогом пансионате.

Как пела героиня актрисы, "любовь - это то, что многим понять не дано":

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В 1983 году Малявину осудили на 9 лет за убийство. Она была освобождена через пять лет, попав под амнистию в честь 70-летия революции. Своей вины так и не признала. В передаче Малахова, вышедшей два года назад, друзья Маляевой и убитого Жданько сошлись во мнении, что муж с женой "баловались ножом и доигрались."

Певец Сергей Захаров: пьяная драка

В 1977 году знаменитый баритон Сергей Захаров был в зените славы: выступал в "Голубых огоньках", побеждал в конкурсах, снимался в фильмах. Его называли главным баритоном страны. Но карьера рухнула в одночасье, когда артиста посадили за драку с концертным администратором.

Солист Ленинградского мюзик-холла Сергей Захаров во время выступления, 1976 год. Фото Павел Маркин/Интерпресс/ТАСС

Народная молва и слухи упрямо винили в произошедшем Людмилу Сенчину. Якобы певицу приревновал к Захарову первый секретарь Ленинградского обкома партии и по его приказу сотрудники КГБ спровоцировали драку.

Сенчина, понятное дело, свою причастность к этой истрии отрицала. В разных интервью певица говорила, что ни с Романовым, ни с Захаровым у нее никаких отношений никогда не было, а певец все выдумал, "чтобы добавить себе популярности за счет романтики".

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Газеты устроили на певца настоящую травлю: вчерашнего любимца зрителей рисовали утонувшим в рюмке, заголовки гласили: "Баритон разбушевался". Обычно за драку дают условный срок, но чтобы наказать "зарвавшуюся звезду", дело довели до суда и Захаров отсидел год. Он работал на стройке в поселке Сланцы и, учителя водили на него детей, чтобы показать, что бывает, когда неправильно себя ведешь.

Когда Захаров вышел – оказалось, что про него забыли, и он стал никому не нужен.

Режиссер Сергей Параджанов: изнасилование

Режиссер Сергей Параджанов, которого западный журналисты называли "русским Сальвадором Дали", был трижды судим. Свой самый серьезный срок он получил уже после того, как снискал мировую славу с фильмом «Тени забытых предков» . В 1974 году на режиссера было заведено дело: Параджанову вменяли изнасилование мужчины.

Несмотря на то, что режиссер никогда не крывал свою бисексуальность, друзья были уверены, что дело сфабриковано, а истинная причина посадки в том, что режиссер слишком яро ругает советскую действительность в интервью зарубежным СМИ и ведет себя вызывающе. Например, любимым развлечением Параджанова было - выбивать ковер с балкона, когда внизу идут участники первомайской демонстрации.

Кинорежиссер Сергей Параджанов, 1990 г. /Фотохроника ТАСС/.

Несмотря на то, что статья режиссера была плохая, зэки прониклись к нему уважением. Параджанов умел все: он рисовал портреты зэков и эротические картинки. Когда умер его сосед по камере - сам сделал из мешковины плащаницу и расписал ее библейскими сюжетами. Параджанов придумал делать гравюры острым гвоздем на кефирных пробках. Потом он заливал рисунки смолой и получал "талеры Параджанова". (Впоследствии один такой "талер" использовал как награду Федерико Феллини). Сюжеты, увиденные им в тюрьме, легли в основу его рассказов. Одно из мест, где сидел режиссер, располагалась возле железнодорожных путей. Повариха вагона-ресторана курсирующего поезда каждый раз распахивала халат надетый на нагое тело, когда вагон проносился мимо зоны. Посмотреть секундное представление высыпала толпа зэков и радовались виду больше, чем киносеансу.

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В общей сложности режиссер провел за решеткой пять лет. Его освободили досрочно: сказалось ходатайство Луи Арагона, который во время визита в СССР попросил Брежнева выпустить режиссера Параджанова.

В восьмидесятые Параджанов снова угодил в тюрьму за взятку, данную при поступлении племянника в университет. Тогда он провел за решеткой чуть меньше года, а новый арест вызвал огромный резонанс в культурном мире и фактически вернул режиссера в кинематограф. Параджанов вновь получил возможность снимать фильмы, устраивать выстувки и получать престижные международные награды.

Режиссер Анатолий Слесаренко: причинение смерти по неосторожности

Эта чудовищная история произошла летом 1960 года, когда Сергей Параджанов работал вместе с режиссером Анатолием Слесаренко над фильмом "Так никто не любил". Небольшую эпизодическую роль в фильме играла Инна Бурдученко, восходящая звезда отечественного кинематографа.

По сюжету ее героиня должна была спасать из огня комсомольское знамя. Сцену решили снимать тремя аппаратами с трех точек, поэтому актрисе нужно было вбегать в горящий деревянный барак три раза. Трагедия случилась на третьем дубле. Каблук Инны застрял в полу здания. Замешкавшись, она не сумела выбежать вовремя и горящее здание рухнуло прямо на нее. Актриса получила ожоги несовместимые с жизнью (к тому же оказалось, что она была на третьем месяце беременности). В ситуацию вмешалась министр культуры СССР Екатерина Фурцева: по ее распоряжению для лечения актрисы выделялись все имеющиеся средства. Однако чуда не случилось.

Режиссера Слесаренко приговорили к лишению свободы с пятилетним запретом работать в кино. Фильм «Цветок на камне» доснимал и переделывал Сергей Параджанов.

Режиссер Анатолий Слесаренко.

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Слесаренко приговорили к пяти годам лишения свободы, однако он едва ли отсидел два, освободился в 1963 году и уже со следующего года начал работать на Киевской студии хроникально-документальных фильмов. (Освободиться помогла славная боевая биография: режиссер был участников войны и имел ряд боявых наград).

Но на этом история не закончилась. В 1986 году всплыли странные факты из биографии Слесаренко. Выяснилось, что свой славный жизненный путь он придумал чуть больше, чем полностью. Он избежал призыва на фронт и приписал себе боевые награды и подвиги, в годы войны был коллаборационистом, работал на немцев, а единственная его награда - немецкий орден, выданный за удачную пропаганду. После открывшегося режиссера исключили из Союза кинематографистов Украины, однако грянула перестройка, развал Союза, а негодяй еще и умудрился выставить себя жертвой несправедливых гонений со стороны советского режима.

Георгий Юматов: убийство

Кумир Советского Союза Георгий Юматов знаком всем и каждому по фильму "Офицеры", где он сыграл красного командира Трофимова. Впоследствии снимался Юматов не так много, но напомнил зрителям о себе в 1994 году, когда газеты запестрели заголовками: "Кумир шестидесятых убил человека. Юматов застрелил из ружья дворника-азербайджанца, который помогал актеру похоронить любимую собаку Фросю.

Актер Георгий Юматов в фильме режиссера Владимира Рогового "Офицеры". Фото ИТАР-ТАСС/ Пресс-служба компании "Формула цвета"

После похорон собаки мужчины взялись выпивать и, как говорил Юматов, он вспылил после слов дворника о том, что было бы лучше, если бы войну выиграли фашисты.

Актер-фронтовик, снимавшийся в фильмах о войне, не мог стерпеть такого и схватился за ружье.

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Звезде советского экрана грозил срок до десяти лет, но адвокат сумел доказать, что подзащитный превысил пределы необходимой самообороны. Юматову дали 3 года и через два месяца он попал под амнистию в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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