Анна Попова: Вирус никуда не ушёл. Правильно ходить в маске, перчатках и носить в кармане флакон с антисептиком
- Здравствуйте, Анна Юрьевна!
- Здравствуйте, Александр Петрович!
- У меня на этот раз один вопрос. И, в отличие от предыдущих интервью, очень оптимистичный. В городах России сейчас заканчивается самоизоляция, жизнь входит в привычную колею.
Анна Попова - Александру Гамову: «Вы правильно делаете, что ходите в маске, перчатках и носите в кармане флакон с антисептиком и салфетки». Глава Роспотребнадзора рассказала нашему обозревателю - как не заразиться вирусом после выхода из самоизоляции
Вот ваши советы? Как мы должны себя вести, чтобы снова не заразиться, не заболеть, чтобы не засесть опять на карантин? Что вы нам всем посоветуете?
- Спасибо. Крайне важный, жизненно-важный вопрос. Потому что все, безусловно, уже устали находиться в режиме бесконечных ограничений, хочется как-то все поменять, вернуться к прежнему образу жизни,
- Да! Это так. Очень хочется
- Но надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами.
У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают. Может, реже, чем некоторое время назад, но все-таки встречаются и тяжелые случаи...
- Как же быть?
- ...Поэтому, надо быть осторожными.
Все рекомендации прописаны. И в каждом субъекте (регионе) Российской Федерации ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка.
Вот как развивается ситуация, вот так же - быстро или не очень, интенсивно или не очень интенсивно - снимаются ограничения.
Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад. Такие примеры у нас уже, к сожалению, есть.
Но, на весь период, - пока вирус остается с нами, и у нас нет пока ещё специального специфического средства защиты, такого, как вакцина, - мы должны быть очень осторожными.
- А конкретно, Анна Юрьевна, - что это значит?
- Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим.
Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Вот так, да? Понятно...
- Мы должны ходить в масках.
- Мыть руки...
- Да, Александр, мы должны в чистоте содержать свои руки. Некоторые даже об этом забывают.
Есть правила - посещения парикмахерских, режим работы этих учреждений, а также кинотеатров, а в дальнейшем и музеев, спортивных залов...
Все рекомендации на сей счёт прописаны, как сделать это все безопасным.
Все опубликовано - на сайтах Стопкоронавирус.рф и - Роспотребнадзора.
Но главное – все эти правила и рекомендации надо неукоснительно соблюдать.
Итак, - пора уже всем запомнить!
1. Мы должны защитить свои органы дыхания.
2. И мы должны там, где есть люди, где много народу, - обязательно ходить в масках. Это - транспорт, общественные места, магазины и так далее...
3. Повторяю - нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами.
4. Надо также держать чистыми все предметы вокруг себя. Нужно не лениться, их постоянно протирать, особенно - если к ним прикасаетесь не только вы, но и кто-то еще. Это стол, мобильный телефон, дверные ручки, это поручни, что-то на улице и так далее...
- Ну, вот - какой же это выход из самоизоляции, Анна Юрьевна!
- Это важно помнить и знать.
И - главное: если вдруг вы почувствовали себя хуже, чем обычно, если у вас появились какие-то симптомы, такие, как кашель, заложенность при дыхании, температура повысилась, даже совсем немного - очень важно обратиться к врачу сразу же. Это касается и ваших детей, и наших младших, и, конечно, наших старших, которым этот вирус несет очень высокий риск для здоровья.
Правила не сложные, главное - их тщательно и неукоснительно соблюдать.
- Вот вчера-позавчера, на улице, я обращал внимание, что некоторые - в масках, некоторые - без. Кто должен следить за нами, за такими недисциплинированными?
- В первую очередь, мы должны следить за собой. И заботиться о своем здоровье тоже самостоятельно.
К сожалению, таких случаев, о которых вы говорите, много...
А потом, когда человек заболел, он говорит - ну, что ж я был такой нерадивый! И зачем нарушал.
- Ага - прозрели!
- Ну, что же, дескать, я был такой излишне смелый! И нарушал. Ну, что же я не ходил в маске-то!
Но, к сожалению, это осознание приходит тогда, когда человек уже болен. И вот это очень бывает такая печальная история.
Поэтому, главное – каждому заботиться о своем здоровье, соблюдая те абсолютно не сложные правила, о которых мы с вами здесь говорили.
- Понятно. Спасибо вам огромное, Анна Юрьевна.
- Спасибо вам. Кстати, как вы себя чувствуете?
- Ну, нормально. Вот все ваши рекомендации, в общем, - благодаря вашим интервью, которые мне довелось делать для «Комсомолки», чувствую себя нормально.
- А как ходите по улице?
- Только в маске, только в перчатках, честно скажу вам. И у меня еще флакончик с дезинфицирующим составом в кармане. И - салфетки. Я правильно делаю?
- Абсолютно правильно. Почему, потому что - если постоянно дезинфицирующими средствами обрабатывать кожу рук, то ей может не поздоровиться, а вот если - перчатки, то это будет то, что нужно.
- Я, как раз, перчатки обрабатываю.
- Я даже не сомневалась в этом. И перчатки, и флакончик... Значит, вы абсолютно правильно все делаете.
- Вот этот наш диалог я обязательно тоже в интервью вставлю, хорошо?
- Договорились.
- Спасибо вам огромное. Мы за вас болеем, переживаем. В хорошем смысле болеем.
- Не болейте!
- До свидания, удачи.
- Счастливо!Анна Попова: Вирус никуда не ушёл. Правильно ходить в маске, перчатках и носить в кармане флакон с антисептиком
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ИСТОЧНИК KP.RU
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