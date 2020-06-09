Анна Попова: Вирус никуда не ушёл. Правильно ходить в маске, перчатках и носить в кармане флакон с антисептиком

- Здравствуйте, Анна Юрьевна!

- Здравствуйте, Александр Петрович!

- У меня на этот раз один вопрос. И, в отличие от предыдущих интервью, очень оптимистичный. В городах России сейчас заканчивается самоизоляция, жизнь входит в привычную колею.

Анна Попова - Александру Гамову: «Вы правильно делаете, что ходите в маске, перчатках и носите в кармане флакон с антисептиком и салфетки». Глава Роспотребнадзора рассказала нашему обозревателю - как не заразиться вирусом после выхода из самоизоляции 00:00 00:00

Вот ваши советы? Как мы должны себя вести, чтобы снова не заразиться, не заболеть, чтобы не засесть опять на карантин? Что вы нам всем посоветуете?

- Спасибо. Крайне важный, жизненно-важный вопрос. Потому что все, безусловно, уже устали находиться в режиме бесконечных ограничений, хочется как-то все поменять, вернуться к прежнему образу жизни,

- Да! Это так. Очень хочется

- Но надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами.

У нас еще есть люди, которые вирусом заражают, которые заболевают. Может, реже, чем некоторое время назад, но все-таки встречаются и тяжелые случаи...

- Как же быть?

- ...Поэтому, надо быть осторожными.

Все рекомендации прописаны. И в каждом субъекте (регионе) Российской Федерации ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка.

Вот как развивается ситуация, вот так же - быстро или не очень, интенсивно или не очень интенсивно - снимаются ограничения.

Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад. Такие примеры у нас уже, к сожалению, есть.

Но, на весь период, - пока вирус остается с нами, и у нас нет пока ещё специального специфического средства защиты, такого, как вакцина, - мы должны быть очень осторожными.

- А конкретно, Анна Юрьевна, - что это значит?

- Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим.

Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вот так, да? Понятно...

- Мы должны ходить в масках.

- Мыть руки...

- Да, Александр, мы должны в чистоте содержать свои руки. Некоторые даже об этом забывают.

Есть правила - посещения парикмахерских, режим работы этих учреждений, а также кинотеатров, а в дальнейшем и музеев, спортивных залов...

Все рекомендации на сей счёт прописаны, как сделать это все безопасным.

Все опубликовано - на сайтах Стопкоронавирус.рф и - Роспотребнадзора.

Но главное – все эти правила и рекомендации надо неукоснительно соблюдать.

Итак, - пора уже всем запомнить!

1. Мы должны защитить свои органы дыхания.

2. И мы должны там, где есть люди, где много народу, - обязательно ходить в масках. Это - транспорт, общественные места, магазины и так далее...

3. Повторяю - нужно все время держать руки чистыми. В перчатках или постоянно их мыть, обеззараживать специальными дезинфицирующими средствами.

4. Надо также держать чистыми все предметы вокруг себя. Нужно не лениться, их постоянно протирать, особенно - если к ним прикасаетесь не только вы, но и кто-то еще. Это стол, мобильный телефон, дверные ручки, это поручни, что-то на улице и так далее...

- Ну, вот - какой же это выход из самоизоляции, Анна Юрьевна!

- Это важно помнить и знать.

И - главное: если вдруг вы почувствовали себя хуже, чем обычно, если у вас появились какие-то симптомы, такие, как кашель, заложенность при дыхании, температура повысилась, даже совсем немного - очень важно обратиться к врачу сразу же. Это касается и ваших детей, и наших младших, и, конечно, наших старших, которым этот вирус несет очень высокий риск для здоровья.

Правила не сложные, главное - их тщательно и неукоснительно соблюдать.

- Вот вчера-позавчера, на улице, я обращал внимание, что некоторые - в масках, некоторые - без. Кто должен следить за нами, за такими недисциплинированными?

- В первую очередь, мы должны следить за собой. И заботиться о своем здоровье тоже самостоятельно.

К сожалению, таких случаев, о которых вы говорите, много...

А потом, когда человек заболел, он говорит - ну, что ж я был такой нерадивый! И зачем нарушал.

- Ага - прозрели!

- Ну, что же, дескать, я был такой излишне смелый! И нарушал. Ну, что же я не ходил в маске-то!

Но, к сожалению, это осознание приходит тогда, когда человек уже болен. И вот это очень бывает такая печальная история.

Поэтому, главное – каждому заботиться о своем здоровье, соблюдая те абсолютно не сложные правила, о которых мы с вами здесь говорили.

- Понятно. Спасибо вам огромное, Анна Юрьевна.

- Спасибо вам. Кстати, как вы себя чувствуете?

- Ну, нормально. Вот все ваши рекомендации, в общем, - благодаря вашим интервью, которые мне довелось делать для «Комсомолки», чувствую себя нормально.

- А как ходите по улице?

- Только в маске, только в перчатках, честно скажу вам. И у меня еще флакончик с дезинфицирующим составом в кармане. И - салфетки. Я правильно делаю?

- Абсолютно правильно. Почему, потому что - если постоянно дезинфицирующими средствами обрабатывать кожу рук, то ей может не поздоровиться, а вот если - перчатки, то это будет то, что нужно.

- Я, как раз, перчатки обрабатываю.

- Я даже не сомневалась в этом. И перчатки, и флакончик... Значит, вы абсолютно правильно все делаете.

- Вот этот наш диалог я обязательно тоже в интервью вставлю, хорошо?

- Договорились.

- Спасибо вам огромное. Мы за вас болеем, переживаем. В хорошем смысле болеем.

- Не болейте!

- До свидания, удачи.

- Счастливо!Анна Попова: Вирус никуда не ушёл. Правильно ходить в маске, перчатках и носить в кармане флакон с антисептиком

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