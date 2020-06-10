Родство с Хаматовой и любовь к джипам: что известно о тайной подруге Ефремова, засветившейся на месте ДТП

Похоже, в случае с таинственным пассажиром Михаила Ефремова, исчезнувшим сразу после аварии, может сработать старый-добрый метод "шерше ля фам". Слишком уж часто в сегодняшних новостях мелькало имя актрисы Дарьи Белоусовой, коллеги горе-водителя по театру "Современник".

Во-первых, как выяснил сайт kp.ru, именно Дарья вызвала на место ДТП друзей артиста. Во-вторых, актера задержали у нее дома - сюда Ефремов приехал ночью, пройдя все необходимые процедуры в полиции и больнице, сюда вызывал "Скорую" и здесь же полдня приходил в себя после тяжелого похмелья. Соседи подтвердили: Михаил Олегович захаживает сюда с прошлой осени... В третьих, как оказалось, Дарья была на месте аварии: шокированную актрису засняли операторы шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Сопоставив все факты, в соцсетях пришли к выводу, что Белоусова вполне могла находиться в джипе рядом с пьяным Ефремовым. А то, что в темноте очевидцы приняли ее за парня, мол, неудивительно: у 36-летней актрисы короткая стрижка, можно и не разобрать в суматохе.

Разбитый автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился актер Михаил Ефремов. Фото: Денис Воронин/АГН Москва

Несмотря на публичную профессию, Дарья нечасто появляется на публике и не слишком афиширует свою личную жизнь: никаких интервью и светских тусовок, страницы в соцсетях закрыты. Известно, что она - дочь актера "Ленкома" Владимира Белоусова, выросла за кулисами театра и еще малышкой появлялась в спектаклях вместе с Александром Абдуловым и Людмилой Поргиной. Однако, свою жизнь Дарья связала с "Современником", куда пришла в 2004 году. А спустя шесть лет Белоусова вышла замуж за коллегу Шамиля Хаматова - младшего брата Чулпан Хаматовой. Это был классический служебный роман.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783860" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве.

Дарья Белоусова и Шамиль Хаматов в 2015 г. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Все закрутилось после того, как мы вместе сыграли в спектакле «Мурлин Мурло». В первый раз мы с Шамилем поцеловались как раз после показа этой постановки, - единственный раз рассказывала Белоусова в 2010 году. - До Шамиля я вообще думала, что никогда замуж не выйду. Театр "Современник" сделал нам шикарный подарок: торжество прошло в его стенах. Нашими посаженными папой и мамой стали Игорь Кваша и Галина Волчек. Пришла вся труппа. Для нас организовали очень смешной капустник. Я блистала в роскошном платье в ретро-стиле. А в загс пошла в традиционном белом наряде невесты.

9 июня суд решил поместить актера под домашний арест на 2 месяца. Фото пресс-службы Таганскогосуда

Однако, фамилию мужа Дарья так и не взяла: мол, трое Хаматовых на сцене (Чулпан тоже играет в "Современнике") - уже перебор.

В 2018 году, после восьми лет брака, пара приняла решение о разводе. Расстались они тихо, с тех пор Хаматов снова женился и стал отцом. А вот Дарья до сих пор свободна - не исключено, что она могла увлечься очаровательным Ефремовым, с которым вместе играла на сцене. Одна общая страсть у артистов точно есть: также, как и Ефремов, его молодая подруга любит внедорожники. В них, по словам Дарьи, она чувствует себя в безопасности. По крайней мере, так было до того, как джип актера протаранил фургон в центре Москвы..

stebunov_i Дарья Белоусова, Михаил Ефремов и Иван Стебунов. Фото сделано за пару дней до ДТП.

Сама Белоусова на звонки прессы не отвечает, но «Комсомольская правда» дозвонилась ее бывшему мужу. На вопрос, знает ли он, что экс-супруга могла находиться в машине Ефремова в момент аварии, актёр отвечать отказался.

- Простите, я ничего не знаю и ничего не комментирую, - кратко ответил Шамиль Хаматов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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