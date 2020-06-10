2020-06-10T12:02:04+03:00
Звезды

Последняя сатира Анатолия Трушкина: артист шутил над коронавирусом, от которого умер

Близкий друг сатирика Лука Затравкин рассказал kp.ru о последних днях его жизни
Алена МАРТЫНОВА
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78-летний писатель-сатирик Анатолий Трушкин, автор текстов Владимира Винокура, Ефима Шифрина и многих других юмористов, все-таки не смог побороть коронавирус. Вчера Трушкин скончался в реанимации 52-й городской больницы после месяца лечения от Covid-19.

О последних днях его жизни "КП" рассказал сын Никаса Сафронова Лука Затравкин, который близко общался с сатириком.

- Они с Никасом Степановичем были лучшими друзьями, много вместе летали по миру. Я знал его много лет, и для нас это огромная утрата, - поделился Лука. - Анатолий Алексеевич один тянул всю русскую сатиру: писал тексты Михаилу Евдокимову, Яну Арлазорову, Геннадию Хазанову. Все их лучшие номера - его авторства.

По словам Затравкина, именно он одним из первых заметил у Трушкина симптомы болезни.

- 4-5 мая мы с ним созванивались, и я сказал: "Вы что-то шмыгаете, не коронавирус ли это?", - вспоминает сын художника. - Тогда нам это казалось забавным. Он ответил, что стал выходить на улицу подышать воздухом. В магазинах старался не появляться, но однажды пошел в сберкассу за деньгами. И его не пускали, потому что он пожилой, в группе риска. Анатолий Алексеевич тогда шутил: "Ну вот, пошел за деньгами - и еле откупился, чтобы не оштрафовали!".

Последний раз Никас Сафронов звонил другу три дня назад - его как раз перевели из реанимации в обычную палату, казалось, теперь уж точно сатирик пойдет на поправку. Но на следующий день Трушкину стало хуже, и он вновь оказался в реанимации.

- Врачи сделали все возможное, - уверен Затравкин. - Но Анатолий Алексеевич поступил слишком поздно, развились осложнения. Он ведь боялся ехать в больницу, потому что тогда был самый пик заболеваемости... Знаете, в этой трагедии ведь есть чудовищное совпадение, очень сатирическое. Трушкин иногда писал для меня тексты, ему казалось, что у меня есть талант юмориста. И прямо перед самой болезнью, в конце апреля, он прислал мне текст про коронавирус, представляете? Как у Моцарта, которому заказали реквием, и он умер, выполняя заказ...

С датой и местом похорон близкие Анатолия Трушкина пока не определились. У сатирика осталась большая семья - взрослые дети, внуки. Между тем, супруга Трушкина также переболела коронавирусом, но лечилась дома и успешно выздоровела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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