Дмитрий Нагиев впервые рассказал, почему скрывает свою возлюбленную

Дмитрий Нагиев является одним из немногих актеров, кто не выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение. В его блоге не найти фото детей, внука и жены. Артист говорит, что не афишировать близких - легко.

Дмитрий Нагиев впервые рассказал, почему скрывает свою личную жизнь. Артист считает, что делать это легко и просто. А показывать любимую женщину, с которой он вместе уже очень много лет, всем вокруг не нужно - они же не на экране роль исполняют.

"Даже если мы с любимой где-то на премьере, мы просто сидим в разных концах зала. Ничего такого в этом нет. Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем", - поведал актер.

При этом не скрывает, что абсолютно счастлив. "Хотя у меня все весьма сложно. И «Санта-Барбара» - просто сказки Андерсена по сравнению с моей личной жизнью, с ее перипетиями и зигзагами. Но я живу так, как живу. И если бы я был несчастен, я бы не тянул эту лямку", - заявил актер.

Нагиев отметил, что долгие годы жертвовал своими близкими. Ведь его постоянно нет дома. Но, к счастью, любимая его во всем поддерживает. "Это абсолютное жертвоприношение своих близких на алтарь себя любимого. Но мне повезло: моя любимая женщина - мой лучший друг... Любовь - вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу - вот без чего меня нет", - признался артист.

Дмитрий уверен, что с любимым человеком должно быть легко, а тот, кто говорит, что любовь - это ежедневная работа, ошибается. "Значит, это не любовь. Любовь - это не работа, любовь - это легкость бытия, это абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге, инь и ян. Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюбленности разрушаются", - цитируют его 7 Дней.