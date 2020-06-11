2020-06-11T11:21:11+03:00
Звезды

Самый популярный актёр: Михаил Ефремов после ДТП возглавил кинорейтинг, обойдя Джонни Деппа и Леонардо Ди Каприо

Кроме того, на первые строчки ТОП-100 вырвались все «причастные» - Иван Стебунов, Никита Ефремов, а также бывшие жены артиста
Елена ПЕТРОВА
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На сервисе Кинопоиск артист выбился на первую строчка рейтинга «Топ-100 популярных персон», поднявшись сразу на 64 пункта и обойдя мировых звёзд.На сервисе Кинопоиск артист выбился на первую строчка рейтинга «Топ-100 популярных персон», поднявшись сразу на 64 пункта и обойдя мировых звёзд.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Вот уже четвёртые сутки имя оскандалившего Михаила Ефремова у всех на устах: после страшной аварии, которую артист устроил под алкоголем и наркотиками, погубив человека, о нем говорят во всех новостях, во всех ток-шоу. Вспоминают и блестящие роли Ефремова - их в его карьере около двух сотен. Так, на сервисе Кинопоиск, самом посещаемом ресурсе про кинематограф в России, благодаря многочисленным запросам зрителей артист выбился на первую строчка рейтинга «Топ-100 популярных персон», поднявшись сразу на 64 пункта и обойдя мировых звёзд - Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Тома Круза и многих других.

Кроме того, вслед за Ефремовым подтянулись и все «причастные»: так, вторую строчку рейтинга занял оказавшийся с первых минут на месте ДТП Иван Стебунов (+947 пунктов), на третьем - сын звезды Никита Ефремов (+1072 пункта), на четвёртом - отец Олег Ефремов (+1480 пунктов). Бывшая жена актера Ксения Качалина, которая из-за алкоголизма уже давно не снимается, занимает 17 строчку (+1471 пункт), другая экс-супруга Евгения Добровольская - 28-ю (+1321 пункт).

Так выглядит сейчас "Топ-100 популярных персон" на сайте Кинопоиск.

Так выглядит сейчас "Топ-100 популярных персон" на сайте Кинопоиск.

Впрочем, этот рейтинг довольно условный и изменчивый: он отражает не профессиональные заслуги, а интерес зрителей в текущий момент.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сети рекламируют «водителя для Ефремова»

Компании, предоставляющие услуги личных водителей и телохранителей, быстро сориентировались в новостной повестке. После громкого скандала они рекламируются в соцсетях с помощью хештега #михаилефремов, чтобы их могли видеть те, кто ищет информацию об актере и его пьяной аварии.

Помните о безопасности на дорогах! Обращаясь к нам, вы нанимаете не просто подготовленного человека, а серьёзную организацию, - уверяют пиарщики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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