Признания очевидцев смертельной аварии: «В машине с Ефремовым был еще один человек. Сто процентов»

Столичные следователи продолжают разбираться в обстоятельствах аварии с участием актера Михаила Ефремова. Напомним, пьяный артист вечером 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон в центре Москвы. 57-летний курьер Сергей Захаров спустя несколько часов скончался в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784028" frameborder="0"></iframe> Последствия аварии на Смоленской площади при дневном свете.

В первые же минуты появились сообщения, что Ефремов был не один. Якобы с ним в машине ехал актер Иван Стебунов со своей супругой. Сам Стебунов поспешил оправдаться - выложил в соцсетях видео, где заявил, что приехал позже и сам, на своей машине.

Пьяный артист вечером 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон в центре Москвы.

Москвичка Надежда Шкербецкая с мужем и детьми ехала в машине сразу за машиной курьера. Супруг в последний момент успел затормозить и избежал столкновения.

- Мы сначала подумали, что мужчина за рулем джипа стало плохо, - рассказала Надежда в эфире программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

- Когда вы узнали актера?

- Когда он вышел из машины. Он сначала не мог выйти. Он был очень пьяный. Больше всего поражает - я видела, что еще человек сидел в машине. Сто процентов Ефремов был не один. Я не видела лица его пассажира. Но он был не один. Поражает, как люди могли допустить, чтобы водитель в таком состоянии сел за руль!

В первые же минуты появились сообщения, что Ефремов был не один. Якобы с ним в машине ехал актер Иван Стебунов со своей супругой.

Дочь Надежды Софья человека в салоне не видела. Однако помнит кое-что другое.

- Актер Иван Стебунов спустя две-три минуты после аварии был уже на месте.

Очевидцам померещилось? Стебунов случайно ехал следом за другом? Или кто-то врет? Вопросы, вопросы…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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