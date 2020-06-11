Украинских детей перед продажей упаковали в вышиванки

Сейчас, Украина чуть ли не единственная страна в Европе, где коммерческое суррогатное материнство разрешено несколькими законодательными актами, но фактически, находится в «серой зоне». Наверное, это единственный бизнес, в котором Незалежная лидирует – даже Таиланд и Индия запретили суррогатное материнство. Почуяв наживу, на Украине, стали расти как грибы, так называемые «агентства вспомогательных репродуктивных технологий». Стоимость «полного пакета услуг» - от 1,5 миллионов рублей и до бесконечности. Например, из китайской пары вытрясли 150 тысяч долларов. Суррогатная мать получила на руки всего 13 тысяч в американской валюте. Включено все – даже питание суррогатной матери на время беременности, и прокат накладных животов для покупательницы ребенка. Расценки эти афишировать не принято, но с китайцами случился скандал, и все вылезло наружу: ДНК-тест показал, что отец, кто-то другой. Не китайский бизнесмен, выложивший кругленькую сумму. Теперь ребенка невозможно легализовать на новой родине…

Пандемия на несколько месяцев заморозила бизнес по вынашиванию и продаже детей. Случился ожидаемый скандал: в середине мая, из-за перекрытых границ, сотню детей не смогли продать иностранным заказчикам, «товар» завис на складе временного хранения в киевских хостелах. И эти дети, сотня душ, результат деятельности только одной украинской фирмы, занимающейся суррогатным материнством. Одной из трех десятков.

Cемерых младенцев в вышиванках передали семейным парам, прилетевшим из Аргентины и Испании.Фото: REUTERS

На днях часть карантинных ограничений была снята и в недорогом киевском отеле, семерых младенцев в вышиванках передали семейным парам, прилетевшим из Аргентины и Испании. Иностранцев даже заставили петь гимн Украины и расхожее выражение «испанский стыд» впервые получило четкую визуализацию. Гимн своим пафосом всегда сглаживает позорную неловкость ситуации, психически разгружает. Очень удобно. Не продали детей иностранцам, а отправили их осваивать Южную Америку и Европу, нести свет украинства, перемог, незалежности и гидности. Очень удобно и никаких угрызений совести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за пандемии в России застряли 50 детей, рожденных суррогатными мамами для иностранцев

Большинство малышей - от биологических родителей из Китая (подробности)

«Никому не отдам»: суррогатная мать из Подмосковья оставила себе малыша, которого родила для китайской пары

В эксклюзивном интервью «КП» женщина призналась, что не может расстаться с чужим ребенком и готова судиться с биологическими родителями (подробности)