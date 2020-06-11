2020-06-11T13:40:45+03:00
Звезды

«Алла не просила помощи у государства, мы сами немного подкопили»: Максим Галкин рассказал, как его семья пережила пандемию

По словам юмориста, журналисты оболгали его жену [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Нам не нужна материальная помощь от государства, - сказал Галкин.Нам не нужна материальная помощь от государства, - сказал Галкин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На просторах Сети появилось сообщение, мол, Алла Пугачева попросила помощи у государства в разгар пандемии. Якобы у певицы нет денег на оплату сотрудников ее турфирмы.

Однако Максим Галкин поспешил опровергнуть слова репортёров.

- Обращаюсь к уважаемым журналистам. Зачем вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае. Алла не подавала никаких заявлений на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией. У неё нет никакой турфирмы, которую ей приписали. Алла сидит дома. Как вы догадываетесь, мы немножко подкопили и можем посидеть в пандемию без работы. Более того, помогаем тем, у кого такой возможности нет. Пожалуйста, не придумывайте! Нам не нужна материальная помощь от государства, - сказал Галкин.

Максим подчеркнул, что во время пандемии они с Аллой Борисовной не уволили своих сотрудников.

- Слава Богу, есть возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейки!, - попросил СМИ Максим Галкин.

Максим Галкин и Алла Пугачева не просили помощи у государства во время пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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