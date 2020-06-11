2020-06-11T17:27:47+03:00
Пресс-релизы

Количество ДТП на Московской железной дороге по сравнению с прошлым годом снизилось на 30%

Это стало возможно благодаря профилактике и техническому обновлению переездов. В этом году обновления инфраструктуры будут проведены более, чем на 370 переездах
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Благодаря ремонту и обновлению инфраструктуры переездов удалось добиться снижения аварийности.Благодаря ремонту и обновлению инфраструктуры переездов удалось добиться снижения аварийности.
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Сегодня, в международный день привлечения внимания автоводителей к переездам, столичные железнодорожники призывают соблюдать правила пересечения железнодорожных путей. На переездах всего полигона Московской железной дороги, а это 10 субъектов, проводится акция, где волонтеры раздают водителям разъяснительные листовки. Помимо информационной работы, железнодорожники уделяют большое внимание техническому состоянию самих переездов. О модернизации переездов рассказал начальник службы пути Владимир Купрейчик.

- На 2020 год запланированы достаточно серьезные работы обновления инфраструктуры на переездах, в том числе, это более 370 переездов, текущий ремонт асфальтового покрытия, на 10 переездах будет выполнен капитальный ремонт всей инфраструктуры в полном объеме, на 23 переездах будет произведена замена устройств заграждений переезда, отработавшего свой срок, который составляет 10 лет. На 6 переездах мы в этом году устанавливаем оборудование фото и видеофиксации. И таким образом на московской дороге 49 переездов будут оборудованы этими обустройствами…

В МЖД отметили, что благодаря профилактике и техническому обновлению переездов, количество ДТП на Московской железной дороге, по сравнению с прошлым годом, снизилось на 30%.

Начальник службы пути Владимир Купрейчик

Начальник службы пути Владимир Купрейчик

Количество ДТП на Московской железной дороге по сравнению с прошлым годом снизилось на 30%

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ИСТОЧНИК KP.RU

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