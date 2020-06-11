Скандальное наследство "Иванушки": друг Олега Яковлева закрыл его долг перед банком в 5 миллионов

Спустя три года после смерти экс-участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева (певец скончался 29 июня 2017-го от цирроза печени) война за его наследство все еще не окончена. Напомним, в своем завещании артист не указал гражданскую жену Александру Куцевол, оставив несколько объектов недвижимости племяннице и студенческому другу. Женщина с этим не согласилась и попросту отказалась выезжать из четырехкомнатной квартиры Яковлева на Дербеневской набережной стоимостью более 20 миллионов рублей.

Выселить "вдову" силой пока невозможно: суд признал право собственности на жилье за Радовым, Куцевол подала апелляцию, но из-за карантина все затянулось - ближайшее заседание должно состояться 6 июля.

Между тем, в этом году один суд Куцевол уже проиграла. Банк требовал с трех ответчиков - племянницы, друга и гражданской жены, объявившей себя наследницей, вернуть долг Олега Яковлева. В 2014 году артист взял денежный кредит на 15 лет, в залог оставил те самые апартаменты у реки. После смерти певца платить по его договору никто из наследников не торопился, и банк обратился в суд, потребовав выплатить более 5 миллионов рублей: 4,6 миллиона – задолженность по кредиту, 376 тысяч – начисленные проценты и более 40 тысяч - пени. Так как никто из троих ответчиков не собирался отвечать по старым долгам артиста, суд постановил: обратить взыскание на жилье, то есть забрать его и пустить с молотка.

- Уже после суда я принял решение единолично погасить всю сумму, чтобы не потерять квартиру Олега, - рассказал kp.ru Роман Радов. - Пришлось оплатить все эти 5 миллионов. Но заселиться в апартаменты у реки я по-прежнему не могу: в них проживает Александра Куцевол. Полагаю, наш вопрос затянется еще очень надолго, и возможно, выселять ее придется с помощью судебных приставов.

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