2020-06-11T18:36:32+03:00
Здоровье

«В Подмосковье каждый третий клещ инфицирован боррелиозом» - эксперт Минздрава предупредил о рисках заражения во время праздников на природе

Об опасностях, которые могут ожидают отдыхающих, и способах уберечься рассказал профессор-вирусолог Александр Лукашев
Анна НИКОЛАЕВА
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Если в лес на пикник собирается компания людей, то риск заражения коронавирусом становится таким же, как и в общественном месте.Если в лес на пикник собирается компания людей, то риск заражения коронавирусом становится таким же, как и в общественном месте.Фото: Shutterstock
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Снятие режима ограничений совпало с праздничными выходными, долгожданной летней погодой, и значит, большинство жителей нашей страны проведут ближайшие дни на природе.

- Май и июнь – пик сезона клещей. Важно учитывать эту опасность, потому что клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза и ряда других бактериальных заболеваний, - напоминает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Минздрава России, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Боррелиозом могут быть заражены клещи на всей территории России. Фото: Shutterstock

Боррелиозом могут быть заражены клещи на всей территории России.Фото: Shutterstock

Риск заразиться клещевым энцефалитом грозит не во всех регионах нашей страны. «Например, в Москве его нет, а уже в Тверской области есть. Жителям регионов с высоким распространением этого заболевания рекомендуется делать вакцинацию и предпринимать максимальные меры по защите от клещей», рассказал эксперт. Уточнить данные о распространении инфекции в конкретном регионе можно, позвонив на «горячую линию» территориального управления Роспотребнадзора.

Что касается боррелиоза, то им могут быть заражены клещи на всей территории России.

- В Московской области в среднем инфицирован каждый третий клещ. Боррелиоз - серьезное заболевание, которое может стать хроническим и протекать с тяжелым поражением суставов и нервной системы. Для его лечения назначаются антибиотики, но наиболее эффективны они только в первые дни с начала заболевания. Если боррелиоз запущен и дошел до суставной и неврологической стадии, лечить его крайне тяжело, - пояснил профессор Лукашев.

«Комсомолка» подробно рассказывала о том, как защититься от укусов клеща и что предпринимать, если вы обнаружили на себе кровососа.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие еще опасности могут подстерегать отдыхающих на природе

- Летом большее значение приобретают кишечные инфекции. Поэтому нужно следить за чистотой рук, соблюдать правила гигиены и правила хранения продуктов, особенно молочных и мясных, - советует Александр Лукашев.

- Что касается COVID, то коронавирусом заразиться в лесу практически невозможно, - порадовал эксперт. По его словам, аэрозоль, с которым распространяется ковид и другие респираторные вирусы, разлетается по воздуху на расстояние 1,5 - 3 м, поэтому в лесу можно гулять спокойно.

Однако, если в лес на пикник собирается компания людей, то риск заражения коронавирусом становится таким же, как и в общественном месте, предупреждает профессор Лукашев. Чтобы избежать заражения при скоплении людей, нужно надевать защитные маски, напоминают в Минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«В Подмосковье каждый третий клещ инфицирован боррелиозом» - эксперт Минздрава предупредил о рисках заражения во время праздников на природе
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