Врач рассказал, что лучше всего пить в жару

Обезвоживание в жару – опасное дело. Потеря 10 процентов жидкости (а теряем мы ее через дыхание, потовыделение и т.п.) может привести к смерти маленького ребенка. А у взрослых сильное обезвоживание вызывает сгущение крови, повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сильную головную боль, даже обмороки. Для пожилых людей, как и для детей, обезвоживание может быть опасным. И для этого вовсе не нужно оказаться потерявшимся в пустыне. Даже в городских и дачных условиях можно заработаться и забыть о необходимости пить. А вспомнить от адской головной боли.

Но далеко не все, что считается напитком, даже «прохладительным» напитком, утоляет жажду и спасает в жару. Мы даже составили антирейтинг, чем нельзя освежаться в жаркое время. Но что пить можно и нужно? Рейтинг полезных летних напитков KP.RU помогла составить известный врач-диетолог Елена Соломатина.

Вода

Самым лучшим напитком для утоления жажды, по словам Елены Соломатиной, является обычная вода. Ученые заметили, что вода с газом утоляет жажду лучше. Для вкуса в стакан можно выдавить дольку лимона. Между прочим, это еще и полезно. Жажду такая вода утоляет еще лучше. Что касается температуры, то ледяную воду из морозильника в жару может быть пить вредно, а теплая вода плохо утоляет жажду. Поэтому оптимальная температура комнатная или чуть более прохладная, после 10-15 минут в холодильнике.

Столовая минеральная вода

По словам Елены Соломатиной, в жару из нашего организма выводится не только много воды, но и различных солей и минералов, поэтому, когда мы пьем столовую минеральную воду, мы не только боремся с жаждой, но и восполняем потери полезных веществ. Впрочем, увлекаться таким питьем не стоит и следует пить только столовую минеральную воду слабой минерализации. Воду сильной минерализации можно пить только по назначению врача. Обеспечить поступление в организм магния и калия, победив при этом жажду, как рекомендует наш эксперт, возможно и другим способом. Замочить водой на ночь курагу, чернослив, инжир. И пить на следующий день этот настой. Впрочем, в такой воде может быть слишком много глюкозы, поэтому людям с сахарным диабетом нужно быть осторожными.

Вода Сасси

В качестве другого напитка, прекрасного утоляющего жажду, Елена Соламатина выделила домашний лимонад. Его назвали в честь придумавшей этот рецепт врача-диетолога Синтии Сасс из США. Для его приготовления используют только натуральные продукты: корень имбиря, лимон, свежий огурец, мяту. Измельчаем эти ингредиенты, заливаем их водой, выдерживаем несколько часов и полезный напиток готов. Вода Сасси сначала покорила США, а затем и весь мир. Она не только позволяет напиться в жаркий и душный день, но тонизирует, ускоряет обмен веществ, является подспорьем тем, кто хочет похудеть.

Морсы из свежих или мороженных ягод

Вода Сасси – это, конечно, определенный изыск, но прекрасно утоляют жажду, по словам Елены Соломатиной, и традиционные, знакомые нам еще с бабушкиных кухонь морсы из свежих или замороженных ягод. Их нужно залить теплой водой (но не кипятком), выждать какое-то время и, вуаля, напиток готов. Достоинство морсов в том, что они не только прекрасно утоляют жажду, но и содержат много антиоксидантов, различных витаминов и минеральных веществ. То есть морсы оказывают не только освежающее, но и общеукрепляющее действие, а еще обладают свойствами биогенных стимуляторов. Как говорит наш эксперт, морсы из клюквы могут быть полезны при простудах, гипертонической болезни, при воспалительных заболевания мочевыводящей системы. Сильнейшим антиоксидантными свойствами, как говорит Елена Соломатина, отличается облепиховый морс, который к тому же по содержанию витамина Е не имеет себе равных среди плодово-ягодных культур. Морс из крыжовника богат органическими кислотами, стимулирующими обмен веществ.

Кисломолочные продукты

Прекрасно утоляют жажду, по словам нашего эксперта, кисломолочные продукты. Например, кефир, простокваша, айран. К тому же они не только помогают справиться с жаждой, но и улучшают аппетит, микрофлору кишечника, налаживают процесс пищеварения за счет стимулирования выделения желудочного сока. А также и насыщают организм. Как говорит, Елена Соломатина, особенно хороши по действию эти продукты с пузырьками, то есть слабо газированные, в которых за счет действия лактобактерий и бифидобактерий происходят процессы естественного брожения. По словам Елены Соломатиной, лучше пить кисломолочные продукты невысокой жирности или разбавлять их водой.

Квас и чайный гриб

Подозреваю, это может многих удивить, но молочнокислые продукты Елена Соломатина сравнивает с квасом, получаемым за счет натурального брожения. Оказывается, в таком квасе тоже вовсю орудуют различные бактерии, в том числе и те, которые присутствуют в молочнокислых продуктах. Таким образом в квасе появляются молочная кислота и другие важные элементы, которые удерживают влагу в организме, поэтому натуральный квас отлично утоляет жажду. Снимает усталость и повышает работоспособность. К тому же квас прекрасно тонизирует нервную систему благодаря содержанию витаминов группы B. С квасом Елена Соломатина сравнивает и действие чайного гриба. Оказывается, чайный гриб «поедает» сахар, выделяет углекислоту. И в чем-то очень похож на квас. И первый, и второй - продукты ферментации. Что помогает лучше переваривать и усваивать пищу, а это является немаловажным в яркий солнечный день.

Томатный сок

Также прекрасным средством для утоления жажды, по словам Елены Соломатиной, является и томатный сок. Оказывается, он не только борется с жаждой, но и разжижает кровь, а в жару это очень важно. Кстати, сок из томатов, подвергшихся тепловой обработке, полезнее. В нем больше ликопина - необходимого организму антиоксиданта. Томатный сок даже можно сделать самим из качественной томатной пасты - разбавить ее кипятком и остудить. Такой напиток тоже будет полезен за счет все того же ликопина.

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