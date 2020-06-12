Победить коронавирус Северной Корее помогла советская система здравоохранения

Последнее на земле социалистическое государство не перестаёт удивлять. Как уже писала «КП», здесь завёлся свой Ким Гай Дар, начал потихоньку переводить страну на капиталистические рельсы. Без рэкетиров, как у нас в девяностые, но зато с «красными буржуями», которые днём делают бизнес, а вечером могут спустить в ресторане месячную зарплату пхеньянского рабочего.

Всё это, понятно, было до коронавируса. Однако даже приход «чумы 2020 года» Северная Корея встретила достойно. Официальных данных о заболевших и умерших нет, но, по всем признакам, оба числа минимальны. Хотя некоторые эксперты предрекали катастрофу: страна ведь, за исключением «оборонки», по большей части отсталая. Как же лидеру КНДР Ким Чен Ыну удалось отразить вторжение коронавируса?

Об этом «КП» побеседовала с корееведом, профессором сеульского Университета Кунмин — Андреем Ланьковым.

ЕСТЬ ОДИН ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

— Андрей Николаевич, в нашем прошлом интервью вы рассказывали: ВВП на душу населения Северной Кореи в 25 раз ниже, чем Южной. Это официальная статистика, которую не отрицает и сам Пхеньян. Логично предположить, что и медицина там во столько же раз отстаёт?

— Южнокорейское здравоохранение — одно из лучших в мире. На Севере, за 38 параллелью, со здравоохранением хуже, но, что интересно, хуже отнюдь не «в 25 раз». Есть один универсальный показатель, по которому можно судить об уровне медицины в стране. Это средняя ожидаемая продолжительность жизни. Так вот: в 2016 году в Северной Корее таковая составила 72 года. В Южной Корее — 82 года.

— 10 лет — разрыв вполне ощутимый…

— Да, большой, но никак не 25-ти кратный. Например, в другой азиатской стране с сопоставимым уровнем жизни, Непале, данная цифра составляет 69,6 лет. Связано всё это в первую очередь с тем, что Северная Корея во многом унаследовала советскую систему здравоохранения с ее достоинствами и недостатками. Главная особенность: такая система рассчитана на лечение массовых заболеваний. Это система массовой и дешёвой медицины с большим количеством врачей. В том же 2016 году (последний год, для которого есть полные статистические данные) в КНДР на 10 тыс. жителей приходилось 37 врачей. Больше, чем, скажем, во Франции, где на 10 тыс. населения — 32 врача. А в уже упомянутом Непале — 7, то есть в пять раз меньше, чем в КНДР. Соответственно, у бедного непальца в пять раз меньше шансов получить медицинскую помощь, чем у жителя КНДР.

— Но доктор в советской системе и в западной — немного различаются, да?

— На Западе врач — очень престижная работа. Такой человек получает большие деньги, проходит продолжительную подготовку, он выдержал огромное количество жесточайших конкурсов, в его распоряжении много очень дорогостоящего оборудования. А северокорейский врач по статусу и доходам не слишком отличается от рядового инженера на производстве. Зарплата скромная, оборудование тоже. Зато, повторяю, врачей очень много и они доступны! И если речь о каких-то не очень сложных болезнях (аппендицит, перелом) — то доктор всегда будет где-то поблизости и, скорее всего, предотвратит развитие серьезных осложнений. Так работает подобного типа медицинская система, основы которой, повторяю, были созданы еще в Советском Союзе.

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ В КНДР НЕТ

— То есть на Западе медицина — штучный товар, а при социализме — массовый конвейер?

— Не надо слишком идеализировать советскую систему, у нее есть серьезные недостатки. В частности, такая система плохо работает со сложными болезнями. Но если лечить массовые заболевания — все эти аппендициты и переломы, от которых люди вообще-то и умирают в возрасте лет до 70-75, — то здесь система работает хорошо и добивается неплохих результатов, причем за очень маленькие деньги.

— Постойте, какие деньги, разве медицина в КНДР не бесплатна?

— У нас многие почему-то так думают. Но бесплатной для северокорейцев она уже лет 25 является только теоретически. В больницах лекарств нет, лекарства больным приходится покупать за свой счет, собственная фармакологическая промышленность неразвита. Поэтому большая часть медикаментов импортируется (из Китая и отчасти России). Кроме того, и врачу полагается доплачивать: всем понятно, что на свою зарплату он будет жить впроголодь.

— Ладно, подходим к основной теме: и вот эта несовершенная, но массовая медицина сталкивается с такой же массовой болезнью: коронавирусом. Хотя, по правительственным данным, его в КНДР вообще нет.

— Этим официальным утверждениям верить довольно трудно. Северокорейское правительство не хочет, чтобы в стране возникала паника, во-первых. И хочет выглядеть хорошо в глазах внешнего мира, во-вторых. Вот и утверждают, что никакого коронавируса у них попросту нет.

— А в реальности?

— В Северной Корее принимаются жесточайшие карантинные меры. Правда, дело не дошло до самоизоляции, но границы страны закрыты еще с первых чисел февраля. КНДР одной из первых применила такую меру с началом пандемии. Это, кстати, традиционная реакция Пхеньяна. Как только в мире возникает эпидемия чего-то потенциально опасного, Северная Корея немедленно закрывает границы и фактически сажает всех немногих иностранцев, которые находятся на её территории, под домашний арест.

— Недемократично… но противоэпидемично. Ведь коронавирус в ту же Италию, по одной из версий, туристы принесли.

— Ну и вот эту традиционную для Северной Кореи процедуру по изоляции иностранцев проделали ещё в первых числах февраля. Одновременно были резко сокращены или отменены большинство публичных мероприятий, включая и политические. В этом году очень скромно праздновалась годовщина со дня рождения основателя северокорейского государства — Ким Ир Сена. Скромно отмечалась годовщина и его сына, который был вторым правителем государства, — Ким Чен Ына. Далее, школьников отправили на каникулы до 17 апреля, а потом эти каникулы продлевали еще и ещё. Короче говоря, принимаются ОЧЕНЬ ЖЁСТКИЕ меры по предотвращению вспышки эпидемии.

— Хотя, ещё раз, официально говорится, будто никаких случаев заболевания не зафиксировано.

— Зная, как работает северокорейская система, я склонен предполагать, что даже если счет больных пойдет на сотни и тысячи, северокорейское правительство просто усилит контроль и, возможно, полностью заблокирует доступ в пораженные районы, но официально самого факта эпидемии, скорее всего, не признает.

— «Заблокирует поражённые районы» — это как?

— У Северной Кореи есть еще несколько козырей в борьбе с эпидемией, которые большинству наших читателей благом не покажутся. Речь все-таки о государстве с жестким полицейским режимом, которое может позволить обращаться с собственным населением очень и очень сурово. При этом все понимают, что народ особо возмущаться не будет, по крайней мере, открыто. В частности, если произойдет вспышка коронавируса на той или иной территории, то этот район, вероятно, заблокируют без особых разговоров. Просто полностью отрезав от внешнего мира. Будет прекращено любое сообщение, любые контакты.

— И люди, в общем, эти меры примут?

— Вынуждены будут подчиниться, понимая, что споры с властями в Северной Корее могут стоить больших неприятностей, а в крайнем случае — и жизни. Кроме того, поскольку страна бедная, сельское хозяйство в основном находится на техническом уровне чуть ли не конца XIX века: основной тягловой силой является не трактор, а бык, многие крестьяне живут почти натуральным хозяйством. В условиях пандемии это тоже парадоксально превращается в плюс: большинство корейских регионов самодостаточны, минимальное количество продовольствия для себя с грехом пополам производят. В такой отрезанной зоне вполне можно некоторое время существовать, пусть и без особого комфорта.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА… СРАБОТАЛА ВО БЛАГО

— Еще интересная была фотография Ким Чен Ын на совещании с генералами. Они в масках, а он нет.

— Ну, маска, как известно, защищает не владельца, а окружающих, если тот заболел. Так что тут всё логично. Но, в принципе, печать в КНДР с самого начала «чумы-2020» ведет активнейшую разъяснительную работу. Об эпидемии пишут очень много. Практически в каждом выпуске любой северокорейской газеты всю весну было по 5-10 статей, посвященных ковиду. Объясняется необходимость соблюдения гигиены, ношения масок, мытья рук, сообщается о ситуации в других странах, о том, какие меры там принимаются и какие там проблемы возникают. Тут пхеньянская печать проявляет и оперативность, и объективность, что для нее не всегда свойственно. Обычно в СМИ преобладают нудные и крикливые пропагандистские агитки, но сейчас всё связанное с эпидемией подается весьма грамотно и в деталях. А ведь чем лучше разъяснительная кампания о «противочумных» мерах, — тем меньше жертв.

— Позвольте ещё про Ким Чен Ына. В апреле пропал на 20 дней, появился 1 мая и сейчас снова куда-то пропал. На самоизоляции?

— Это один из вариантов. Вообще-то, он появляется, но много реже, чем обычно, в основном на закрытых мероприятиях, где его видят только немногие избранные — ну и камеры телевидения, конечно. Вероятнее всего, с Ким Чен Ыном действительно случилась какая-то медицинская неприятность, и он сейчас постепенно приходит в себя. Упорно ходят слухи, что у него была операция на сердце или сосудах. Так что, скорее всего, там что-то более сложное, чем просто коронавирус. Вес у него, по примерным оценкам врачей, 130-140 кг при росте 170 см. Ходит он даже по ровной местности с немалой одышкой, да еще и курит постоянно.

— Но представители элиты, наподобие Кима или его окружения, от коронавируса защищены?

— Тут мы снова возвращаемся к советской идее массовой медицины. Если начнется эпидемия, врачи, даже в отсутствии тестов, в общих чертах смогут ее диагностировать. И тем, у кого болезнь в легкой или средней форме, будет оказана помощь. Но в силу бедности страны установки для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) имеются только в небольшом количестве больниц. Причем все эти госпитали предназначены для высшего чиновничества, простого человека туда не возьмут, если только он не знаменитый артист или ракетный конструктор. Поэтому если вы не член семьи Кимов и у вас на фоне ковида начнутся серьёзные проблемы — боюсь, вам не повезло… С другой стороны, в каком-нибудь Непале или Бирме (то есть в странах примерно с северокорейским уровнем доходов) — бедному человеку никто не откажет в доступе в больницу, но с него потребуют огромных денег, которых у этого человека нет и быть не может — и результат будет тот же самый, помощи он не получит, к ИВЛ его не подключат. Когда страна бедна, когда ресурсов мало, они обычно достаются избранным — либо тем, у кого есть положение и связи во власти, либо тем, у кого есть деньги.

P.S. Подробнее о других неожиданных чертах последнего «заповедника социализма» можно прочитать в книге Андрея Ланькова «К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР», которая выходит в России в ближайшее время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776684" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти.

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