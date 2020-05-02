Ким Чен Ын жив. Но где он был всё это время

После почти 20 дней отсутствия на людях — лидер КНДР Ким Чен Ын, как ни в чём ни бывало, вернулся к исполнению государственных обязанностей. В ночь на 2 мая ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи, одно из главных пхеньянских СМИ) опубликовало снимки, где молодой руководитель перерезает красную ленточку на открытии Сунчхонского завода удобрений.

Притом, что ещё неделю назад азиатские и американские медиа, цитируя друг другая и некие «анонимные источники», писали: товарищ Ким то ли умер, то ли находится в коме. Что же с ним могло произойти на самом деле?

Первая версия: карантин

— Лидер КНДР и раньше периодически исчезал из поля зрения, а потом без каких-либо объяснений вновь появлялся на людях. К этому надо относиться как к данности, — рассказывает кореевед, доцент СПбГУ Ирина Ланцова. — Всё, что мы пока имеем для анализа, — это внешний вид Ким Чен Ына. Он не изменился. Как минимум, не похудел, хотя после «тяжёлой болезни», о которой нам рассказывали, его лицо, вероятно, было бы осунувшимся. Можно предположить, что руководитель государства просто некоторое время находился в карантине (допустим, из-за угрозы коронавируса), хотя, повторю, ни о чём тут нельзя говорить с уверенностью, — полагает эксперт.

Эту версию косвенно подтверждает тот факт, что знаменитый «бронепоезд товарища Кима», на котором тот перемещается по стране, видели (в том числе на спутниковых снимках) близ морского курорта на западном побережье Северной Кореи. Где вождь, предположительно, и пережидал карантин.

Вторая версия: сложная операция

Эта гипотеза основана на многочисленных слухах и вбросах. У вождя проблемы с весом и диабет, «мотор» из-за этого может отказывать. Якобы во время поездки по стране на каком-то полустанке стало плохо с сердцем, заурядную операцию по стентированию делал врач, который так переволновался, что ненароком вогнал Кима в кому.

1 мая состоялась церемония завершения строительства завода по производству удобрений в городе СунчхонФото: REUTERS

Даже если вождя действительно оперировали, ожидать, что об этом расскажут по официальным каналам, не стоит. Лидер КНДР — фигура сакральная, болеть, как обычный человек, не должен.

Третья версия: ушёл в медитацию

Впервые об этом написал некий «твиттер информагентства КНДР». Вскоре выяснилось, что СМИ с таким названием не существует, а «новость» больше походит на фейк (что не помещало её растиражировать).

Тем не менее, в шутке сетевых троллей вполне может быть доля правды. Ким «пропал» на 15 апреля — главный праздник КНДР, день рождения её отца-основателя и деда нынешнего правителя — Ким Ир Сена. Эксперты допускают, что вождь действительно мог затвориться от мира для приятия важных решений, «посоветоваться с духами предков, чья сила в эти дни особенно велика». Предметы для размышления есть: например, надо ли продолжать введение элементов рыночной экономики и мириться с Западом?

Недаром именно лидер США Дональд Трамп с самого начала назвал новости о смерти Кима «фейками». Возможно, знал о своём «новом восточном друге» то, что не знали другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776684" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти.

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