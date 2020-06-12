Лоза плакал, Акулича не пустили: сатирика Трушкина похоронили в закрытом гробу

«Несуразица и нелепица! — сокрушается Юрий Лоза. — Кто, как не инженеры человеческих душ, такие, как Анатолий Трушкин, должны знать, где подстелить соломку? Он был одним из самых умных, светлых и чистых людей из тех, с кем мне пришлось общаться».

Увы, зараза не щадит никого.

9 июня талантливый сатирик Анатолий Трушкин, произведения которого сформировали пространство советской и постсоветской юмористической эстрады (на его текстах сделали карьеру Михаил Евдокимов, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Владимир Винокур и др.) ушел из жизни, не справившись с коронавирусом.

Утром 12 июня в храме Всемилостивого Спаса в Митине прошла церемония прощания с сатириком, а затем и отпевание — проводить Трушкина пришла семья, друзья и многие творческие люди. Некоторым попасть в зал прощания не удалось: вход по просьбе родных был по спискам. Так завернули актера Олега Акулича, не раз читавшего юмористические монологи в шоу «Комната смеха» и игравшего в шоу «Слава Богу, ты пришел!».

Лоза тесно дружил с ТрушкинымФото: Михаил ФРОЛОВ

Музыкант Юрий Лоза на церемонии был растроган и даже прослезился. Он тесно дружил с Трушкиным. «Если кто-то сегодня хочет понять, кто такой Трушкин, пусть посмотрит любой из монологов Михаила Евдокимов, - объяснил «КП» Юрий Эдуардович. - «Баня» («Морда красная такая») или любой другой. Все, что разбиралось на цитаты, придумывал Трушкин. Он приезжал и цепким взглядом выхватывал квинтэссенцию алтайского характера (Евдокимов — с Алтая, Лоза и Трушкин — с Урала — Авт.). И выдавал это в таком сжатом виде, таких точных формулировках, что вся страна ходила с открытым ртом и думала: «Как точно! Как наглядно! Как зримо! Такие мы». Понять, какие мы, можно только через умы людей уровня Анатолия Трушкина, потому что мы сами не замечаем, какие мы, взгляд замылен. А чтобы видеть, как он умел, надо быть чистым, светлым и прозрачным человеком. Писателей не зря называют инженером человеческих душ. По идее именно к ним люди должны идти за советом, что делать, с кем общаться, в какую больницу ложиться. И когда узнаешь, что именно инженер человеческих душ попадает в такую ситуацию (COVID-19), думаешь: «Ну он-то лучше других знает, куда надо постелить соломки». И так случилось. Несуразица и нелепица. Один из самых умных, светлых и чистых людей из тех, с кем мне пришлось общаться»

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука ЗатравкинФото: Михаил ФРОЛОВ

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, пришел на прощание во всеоружии — с мощным респиратором и с «блокатором вирусов» на груди, как некогда у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Оказалось, что Трушкин писал тексты даже для Затравкина. «В этой трагедии ведь есть чудовищное совпадение, очень сатирическое, - считает Лука. - Трушкин иногда писал для меня тексты, ему казалось, что у меня есть талант юмориста. И прямо перед самой болезнью, в конце апреля, он прислал мне текст про коронавирус, представляете? Как у Моцарта, которому заказали «Реквием», и он умер, выполняя заказ».

Вместе с Трушкиным Осиашвили (крайний справа) часто искал таланты в глубинкеФото: Михаил ФРОЛОВ

Поэт-песенник Симон Осиашвили («Не сыпь мне соль на рану», «Капля в море») в 2004 году пережил самоубийство второй жены. А теперь потерял близкого друга. Вместе с Трушкиным Осиашвили (крайний справа) часто искал таланты в глубинке, участвуя в фестивалях юмора и эстрады.

Художник Никас Сафронов был на прощании без привычного лоскаФото: Михаил ФРОЛОВ

Художник Никас Сафронов (слева) был на прощании без привычного лоска. Не каждый бы узнал его в таком виде. Вместе с Трушкиным, как ни странно, они были лучшими друзьями и объездили в путешествиях весь мир. Когда сатирика перевели из реанимации в обычную палату, он сообщил об этом Никасу. Но болезнь в итоге победила.

Любимая жена Трушкина НатальяФото: Михаил ФРОЛОВ

Помимо отца и сына Сафроновых попрощаться с Анатолием Трушкиным пришла и его любимая жена Наталья, с которой сатирик прожил в любви несколько десятков лет. Она перенесла коронавирус дома.

Внуки Татьяна и НиколайФото: Михаил ФРОЛОВ

Внуки Татьяна и Николай тоже пришли проводить деда в последний путь. О масках и перчатках после скоропостижной гибели Анатолия Трушкина они не забыли.

Олег АкуличФото: Михаил ФРОЛОВ

Пришел проститься с драматургом и актер Олег Акулич, но ему объяснили, что , что присутствовать на прощании могут только самые близкие.

Владимир Винокур не смог приехать проститься с другом и автором, монологи которого часто читал. Но прислал большой венок в память о Трушкине. «Он был прекрасным автором-исполнителем, что случается довольно редко, - пояснил «КП» Винокур. - Таких немного: Лион Измайлов, Михаил Жванецкий, Виктор Коклюшкин, Семен Альтов. При этом Трушкин был из того поколения - Аркадий Арканов, Горигорий Горин, Аркадий Хайт - он остался последним из могикан. Многие юмористы читали его тексты. Анатолий очень помог стать звездой Михаилу Евдокимову, хоть у них было и совместное творчество.

Владимир Винокур не смог приехать проститься с другом и автором, монологи которого часто читал. Но прислал большой венок в память о ТрушкинеФото: Михаил ФРОЛОВ

Трушкин был прекрасным автором, эрудированным человеком и отлично умел работать с русским языком. Все это позволило ему стать любимым народом сатириком. Это большая утрата для артистов и зрителей».

Хоронили сатирика, согласно мерам предосторожности из-за эпидемии, в закрытом гробу. И под аплодисменты благодарных зрителей.

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