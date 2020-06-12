"Перельман был женат на другой": Инна Макарова два раза выходила замуж за Бондарчука

Знаменитая актриса Инна Макарова ушла из жизни два месяца назад. Ей было 93 года. Ее первым и, как оказалось, единственным официальным мужем был именитый актер и режиссер Сергей Бондарчук. При этом с хирургом Михаилом Перельманом знаменитость прожила более 40 лет.

Инна Макарова в браке с Сергеем Бондарчуком родила единственную дочь Наталью. "Сразу в загс родители не побежали. К тому же до войны, и мама об этом знала, у папы было увлечение его однокурсницей Женей Белоусовой. Они довольно долго жили с Женей", - поведала Наталья Бондарчук.

По ее словам, когда началась война, они расстались. "Но однажды папа с Женей все же встретились. Она к нему приехала чуть ли не на день. А потом появился Алешка. Женя прислала папе телеграмму, мол, у тебя сын", - цитируют режиссера 7 Дней.

Мальчик был очень похож на своего знаменитого отца. "Через несколько лет Женя привезла Алешку к порогу квартиры, где жили родители. Никаких документов не было, что это сын Бондарчука. Мама настояла, чтобы Алешу записали на фамилию отца", - откровенничает дочь Макаровой.

Бондарчук развелся с Макаровой и расписался с Белоусовой. Он записал мальчика на себя. "Белоусова с разводом тянула, но они все же развелись. И родители поженились снова. Мама к этому относилась вполне нормально", - подчеркнула Наталья.

Но через несколько лет брак Макаровой и Бондарчука рухнул. Актриса тяжело переживала разрыв с супругом, который изменил ей с Ириной Скобцевой. Об интрижке мужа ей "донесли" почти сразу.

А потом Макарова познакомилась с академиком Михаилом Перельманом. "С тех пор как появился в ее жизни Перельман, мама была как за каменной стеной. Это было ее возрождение как женщины, это было ее возрождение как личности", - откровенничает Наталья.

Макарова и Перельман были вместе 42 года. Но официально они никогда не расписывались. "Миша был женат и не разводился со своей женой. В той семье росли сыновья-близнецы, один из которых был тяжело болен… Официально мама с Мишей так и не оформили отношения. У них не стояло штампов в паспортах, но они просто долгие годы жили в любви, у них была уникальная семья", - заявила режиссер.

Перельман скончался семь лет назад. Именно он принимал участие в лечении Бондарчука и незадолго до смерти режиссера предлагал актрисе встретиться и попрощаться с бывшим возлюбленным. Однако артистка наотрез отказалась. Не пошла она и на похороны мэтра кино. Инна Владимировна заявляла, что сделала это вовсе не из-за обиды на режиссера, а потому что "не хотела устраивать спектаклей".

Инна Макарова снялась в более 50 фильмах. Зрители запомнили и полюбили актрису по ролям в картинах "Молодая гвардия", "Сельский врач", "Дело Румянцева", "Высота", "Дорогой мой человек", "Женитьба Бальзаминова", "Безответная любовь", "Девчата" и многим другим. В последний раз она блеснула на экране в 2015 году в ленте своей дочери "Тайна Снежной королевы".