Ученые выяснили: собаки своими болезнями предупреждают хозяев, чем те могу заболеть

Более 10 000 лет одомашнивания сделали собак поразительно близкими нам, начиная с их способности читать нашу мимику и понимать несколько языков, до знания того, как манипулировать хозяином, чтобы выпросить себе теплое место под боком или лишний кусочек любимого лакомства. И даже больше: оказывается, у человека и собак много схожего в геноме.

И вот новое научное исследование, опубликованное в журнале Environmental Science and Technology, показывает, что собаки и люди накапливают в своих телах одни и те же токсичные химические вещества. Это открытие, возможно, поможет людям замечать фатальные изменения в своем организме на ранних стадиях. Если ваша собака болеет, это повод задуматься о собственном здоровье, пройти диагностику.

Многие бытовые предметы, от упаковки пищевых продуктов до косметики, содержат вещества, оказывающие влияние на здоровье на клеточном уровне. Это пестициды, антипирены (огнезащитные вещества) и фталаты (соли и эфиры фталевой кислоты), которые используются для размягчения пластика. Так вот, все эти вещества можно встретить не только в бытовом пластике, но и в организме человека и собаки.

Длительное воздействие этих трех общих химических групп связано с развитием тяжелых заболеваний у людей, включая несколько видов рака. Поскольку мы делим с собаками дом и зачастую досуг, ученые провели исследование и изучили, насколько совпадает воздействие химикатов на людей и на собак.

Руководитель исследования биолог Кэтрин Уайз, кандидат наук в Университете штата Северная Каролина, США, считает, что собаки – это наши биологические «системы раннего предупреждения об опасности для здоровья человека». Часто требуется несколько десятилетий, чтобы воздействие бытовой химии вызвало патологические заболевания у людей, но для домашних животных требуется всего несколько лет, говорит Уайз. Например, доказанная связь присутствия фаталов в пластмассе и рака у собак должна, по мнению ученых, насторожить людей в плане того, каким пластиком и как часто они пользуются в быту.

Кэтрин Уайз добавляет, что ее исследования особенно актуальны сейчас, в связи с пандемией коронавируса.

- Когда большинство из нас застряло дома с нашими собаками намного дольше, чем это бывает обычно, - говорит она, - особенно важно, какую общую среду обитания мы делим с питомцами.

- У собак есть очень схожие с человеческими раковые заболевания, поэтому для меня утверждение о том, что причина – в среде обитания, разделенной с человеком, имеет смысл, - говорит Мэтью Брин, эксперт по онкологии у собак в штате Северная Каролина, США. - Собака дышит тем же воздухом, что и ее хозяин, пьет ту же воду, а когда мы бросаем мяч через парк, собака бежит по той же траве, обработанной гербицидом.

Для исследования Брин и Уайз отправили силиконовые браслеты (для людей) и ошейники (для собак) по почте 30 парам «человек – собака» в штатах Нью-Джерси и Северной Каролине и попросили участников исследования носить их в течение пяти дней.

Затем участники отправили эти предметы обратно Уайзу и Брин, которые пропитали браслеты и ошейники химическим растворителем, чтобы отделить осевшие в них химические соединения.

Исследования показали: уровни загрязняющих веществ были одинаковыми у собак и людей. Например, ученые обнаружили тип полихлорированного дифенила (ПХБ) в 87 процентах человеческих браслетов и 97 процентах собачьих ошейников. Эти химические вещества когда-то широко использовались в качестве охлаждающих жидкостей для бытовой электроники и в различных промышленных производствах, прежде чем правительство США запретило их использование в 1979 году.

Почему для замера загрязнений ученые использовали силикон? Этот материал пассивно поглощает химические вещества аналогично клеткам живого организма, что дает ученым представление не только о химических веществах, с которыми человек контактирует, когда он носит браслет, но и о том, какое количество химического вещества способно быстро проникнуть в тело человека. Ранее ученые могли измерять только химические вещества, обнаруженные в крови и моче, говорит Ким Андерсон, эколог-токсиколог из Университета штата Орегон, который разработал технологию производства браслетов-тестеров. Теперь же появился и новый способ замера химического воздействия, оказываемого на организм.

Идея парного исследования «человек – собака» появилась у Кима Андерсона после того, как он изучал других животных и их заражение химикатами, в частности, исследовал кошек и лошадей. В 2019 году Андерсон обнаружил связь между огнезащитными составами и заболеванием у кошек, известным как кошачий гипертиреоз (изменения щитовидной железы). Это может быть связано с тем, что кошки любят отдыхать на мягкой мебели, которая часто содержит антипирены, защищающие мебель от возгорания.

Андерсон также приспособил силиконовый браслет в сбрую для лошадей и опубликовал исследование, показывающее связь между больными жеребятами и химическими веществами, выделяемыми в результате гидроразрыва пласта (используется при добыче нефти и газа) в Пенсильвании.

В планах ученых – использовать ошейники-тестеры для изучения того, как бытовые химические вещества связаны с раком мочевого пузыря у собак. Уже есть предположения, что не последнюю роль здесь играют газонные гербициды.

Но пока биолог Кэтрин Уайз работает из дома, ее собака Симба стала звездой конференций в Zoom.

- Симба – мастер коротких и эффектных камео на собраниях в Zoom, хотя ей и приходится конкурировать за место в центре внимания с нашими двумя кошками, Локи и Небулой, - говорит Уайз.

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