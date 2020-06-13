Коронавирус в России, последние новости на 13 июня 2020: Эксперт предсказал вторую волну коронавируса

Число новых случаев заражения коронавирусом в России неуклонно снижается, но праздновать окончательную победу над COVID-19 рано. Об этом в пятницу сообщила главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова.

- Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах. Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи, подчеркнула Малинникова.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о влиянии погоды на активность коронавирусной инфекции. Ожидания, что COVID-19 остановит теплое лето, пока, к сожалению, не оправдываются. Однако более привычные респираторные заболевания осенне-весеннего периода отходят на второй план, а вместе с тем снижается вероятность того, что они ухудшат течение болезни у заразившихся коронавирусом.

В целом министр оценил ситуацию с коронавирусом в России как управляемую и призвал местные власти "внимательно прислушиваться к медицинским работникам, штабу, который работает на территории региона".

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев считает, что коронавирус останется сезонным заболеванием, как и грипп, а значит вторая волна COVID-19 придетв нам уже осенью.

- После того, как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году – в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнется где-то с октября месяца», — заявил Зуев сайту телеканала «Звезда».