"Похожи, как сестры-близняшки": бывший муж Ани Лорак встречается с двойником певицы

Спустя полтора года после развода 41-летняя Ани Лорак и ее бывший муж счастливы в новых отношениях. Вчера турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу, отмечая 43-летие, наконец рассекретил новую любовь. В своем инстаграме экс-супруг певицы поделился трогательными кадрами, на которых красавица-брюнетка преподносит ему торт с недвусмысленной надписью "С днем рождения, любимый".

Про новую девушку предпринимателя известно немного: Лилия живет в Киеве, работает визажистом - делает макияж артистам и проводит мастер-классы, воспитывает маленькую дочь. Однако, пользователей соцсетей поразил другой факт: эффектная брюнетка оказалась как две капли воды похожа на Ани Лорак. "Просто клон!", "Они сестры-близняшки?", "Новую девушку выбирали по фото бывшей?", - пишут в комментариях.

Впрочем, как отмечают поклонники певицы, ее новый парень - саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб, который на 14 лет младше Лорак, тоже напоминает ее бывшего мужа. Темные волосы, борода - у мужчин один типаж. С новым бойфрендом артистка встречается уже год, и в отличие от Мурата Налчаджиоглу, он вместе с Ани отмечал день рождения ее дочери. Софии, рожденной в браке с турецким бизнесменом, на днях исполнилось девять лет.

Бывший муж Ани Лорак (слева) и ее новый парень.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, два года назад Мурата Налчаджиоглу заподозрили в измене Ани Лорак. Вскоре выяснилось, что бизнесмен действительно не был верен певице - мужчина тайно встречался с моделью. Узнав об этом, артистка подала на развод.

- Это было мучительно. Я как оптимистка, до последнего верила, что все будет хорошо. Ведь мы были вместе 14 лет - это целая жизнь, - рассказывала Лорак в интервью. - У нас была настоящая любовь, и я не думала, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации.

После расторжения брака супруги продолжали вести бизнес вместе: Мурат владел 50% компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходили все доходы певицы за гастроли и концерты. Но недавно артистка оформила все на себя, вычеркнув неверного мужа из бизнеса.

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