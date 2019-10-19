2019-10-19T01:57:09+03:00
Звезды

"Развод был мучительный": Ани Лорак только сейчас пришла в себя

41-летняя певица не хотела расставаться с мужем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ани Лорак ни разу не рассказывала о причинах расставания с турецким бизнесменом Муратом НалчаджиоглуАни Лорак ни разу не рассказывала о причинах расставания с турецким бизнесменом Муратом НалчаджиоглуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ани Лорак после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу ни разу не рассказывала о причинах расставания с супругом. Поклонники считают, что предприниматель был неверен артистке. Меж тем сама вокалистка только сейчас пришла в себя и начала новую жизнь.

"Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод - это трагедия, это больно, это печально, это разочарование", - призналась Ани Лорак.

По ее словам, она до последнего оттягивала принятие судьбоносного решения, убеждая себя, что все будет хорошо. "Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были... Не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации", - рассказала 41-летняя певица в интервью изданию OK!.

Ани Лорак и и бывший муж Мурат Налчаджиоглу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ани Лорак и и бывший муж Мурат НалчаджиоглуФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

При этом Ани и в этот раз не стала называть причину развода. Хотя многие уверены: все дело в изменах Мурата Налчаджиоглу. Последней каплей стал скандал, случившийся прошлым летом, когда мужа певицы застали в объятиях модели Яны Беляевой.

Сейчас у Ани все хорошо. Певица окунулась в роман с 27-летним продюсером Егором Глебом. Разница в возрасте влюбленных не смущает. "Ничто не предвещало, как говорится. Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, в своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку", - отметила артистка.

Напомним, Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак были вместе 14 лет. В браке у них родилась дочь София. Киевский суд 31 января 2019 года официально развел Ани Лорак с мужем. По словам близких певицы, Ани до последнего пыталась спасти свой брак с Муратом. Она надеялась, что им удастся преодолеть все проблемы в отношениях. Но трещина между супругами оказалась настолько глубокой, что сохранить семью им не удалось. Мурат систематически изменял Ани, причем ходить налево он начал практически сразу после свадьбы. Пока Ани зарабатывала деньги для семьи, мотаясь по гастролям, ее теперь уже бывший муж в Киеве в свое удовольствие. Главным источником доходов в семье всегда была Лорак. Именно на ее деньги построен весь бизнес Мурата - он владеет в Киеве несколькими ресторанами

Ани Лорак: "У меня новая жизнь и любовь".Один из последних постов Ани Лорак в Инстаграме вызвал много вопросов у фанатов, они подумали, что певица беременная, заподозрили, что у нее новые отношения.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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