Журналист Михаил Леонтьев про трагедию с Ефремовым: «Помолчите! И не называйте его убийцей»

Известный журналист и политолог Михаил Леонтьев жестко прошелся по тем, кто нападает на актера Михаила Ефремова. Выступил он в эфире «Вести ФМ».

- Меня просто безумно тяготит, поражает, как это все переживается. - сказал Леонтьев. - Мишка — безумно заметный человек. Есть такое понятие — горе. Ни катастрофа, ни трагедия. Горе. Я совершенно не вижу и не чувствую никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Мишка — гениальный актер. Что такое дар актера? Это же нам дар. Нам Господь подарил. Что мы делаем? Я не понимаю. Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка cделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать.

Леонтьев возмутился, как ведут себя либералы и государственники.

- Что делается с людьми? Эти, которые рукопожатные, с чистыми лицами. Ходят и отмечаются, как собачки перед столбом. Жалко? Не жалко! Пусть по полной пойдет! Наши тоже. С нехорошими лицами. Надо тоже отметиться, как собачка у столба: «Все равны перед законом!» Не дай Боже! Уйдет! Не соскользнет! Будем наблюдать. Я прокуратуру понимаю. Она занимается надзором. Что же вы все в прокуратуре? Что же вы за люди? Это не христианская вообще, а языческая вакханалия. Сакральная жертва им нужна. Вот закалим публично, возвопим и будет все в порядке. Всем плевать на Мишку, на Захарова плевать. Никого это не касается. Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародерства. Прекратите это, а! Помолчите хотя бы, - сказал Леонтьев.

Журналист сравнил Ефремова с Высоцким.

- А если бы Высоцкий такое сделал? Ведь мог бы. Давайте честно. Мог на своем «Мерседесе». Давайте Высоцкого сотрем. Помолчите. Уроды, блин, - возмутился он. - Это не позиция. Это чувства. Ну, помолчите. Шут, клоун — это душа нации. Чистый и добрый человек. Давайте сапогом…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> «Я не знаю, как дальше жить».Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: «Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова»

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