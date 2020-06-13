Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Актер Михаил Ефремов пообещал не увиливать от наказания. Тогда, как пророчат многие адвокаты, он может получить 6-7 лет колонии поселения. Что это такое? Какие привилегии там есть у заключенных? И какую райскую жизнь могут создать для судимого актера? Об этом в беседе с «КП» рассказал полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко.

«НЕ ОТНИМУТ ТЕЛЕФОН И НОУТБУК»

- В колонии поселения сидят люди, которые совершили менее тяжкие преступления. Ефремов как раз под них и попадает, - отметил Макиенко. - Он не хотел убивать человека? Не хотел. Умысла не было. Так вот. Какой в колонии распорядок жизни. Утром — подъем. Вечером — отбой. Живут в общежитии за городом. Работают на территории колонии. Обычно, трудятся в полях, в местных совхозах. Копают картошку, пропалывают грядки. Ефремова туда вряд ли отправят. И лес он пилить не будет. Человек же на пенсии. Он может быть библиотекарем. Сидеть, заполнять карточки, выдавать «Остров сокровищ» или «Трех мушкетеров» для чтения. Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума.

В отличие от обычной тюрьмы в колонии у заключенных есть деньги. И они их могут свободно тратить.

- Ну, водочки или коньячку он себе не купит, - усмехнулся полковник. - Тут придется остепенится. Возможно, Ефремова суд вообще отправит на принудительное лечение от алкоголизма. А вот еду из ресторана вполне получится заказать. Вкусный стейк, шашлычок грузинский или салат «Цезарь». Все же оформляется по телефону или онлайн. А телефоны у заключенных есть в доступе. Но, правда, их придется сдавать в определенное время. Чтобы много не разговаривал с родными. Возможно, у Ефремова будет даже ноутбук. Он сможет читать новости в Интернете, смотреть фильмы. Но его тоже в определенное время придется сдавать «начальству».

Кормят в колониях сытноФото: Анатолий ЖДАНОВ

«РАЗРЕШАТ СДЕЛАТЬ ХОРОШИЙ РЕМОНТ»

Если же он не захочет тратить деньги на ресторанную еду, то баландой никто пичкать не станет.

- Кормят в колониях сытно, - объяснил Макиенко. - Помните, как в фильме: «Сейчас ужин. Макароны дают!» Еще в меню есть картошка, каши, овощи, салаты. С голоду там не помрет. Может, даже наберет лишние килограммы.

В одиночную комнату Ефремова посадить не должны. С ним будут жить еще 2-3 заключенных.

- Это же такое общежитие. Условия хорошие. Если деньги позволяют, он сможет себе сделать косметический ремонт. Если, конечно, разрешит администрация. ВИП-камеру отгрохать не дадут. Потому что сразу начнется скандал, фотографии увидят журналисты. Можно скромно и со вкусом, чтобы жить приятно было. Телевизор там тоже есть. Будут смотреть матчи любимого «Спартака», - отметил он.

«ПОБИТЬ ИЛИ УНИЗИТЬ НЕ ДАДУТ»

Другим заключенным не позволят обижать Ефремова. По словам полковника, с него будут сдувать пылинки.

- Если узнают, что кто-то подбил Михаилу Олеговичу глаз или пнул где-то — моментально начнется шумиха, - упокоил полковник. - Налетят журналисты и проверки. Поэтому администрация его в обиду не даст. Да и сам он, наверно, скандалить с другими не станет. Пить-то ему нельзя. А трезвым чего бучу начинать? Его наоборот будут привлекать к концертам, лекциям. Чтобы он больше развлекал заключенных.

За хорошее поведение Ефремову могут разрешить переехать из общежития в съемную квартиру или домик.

Живут заключенные в общежитии за городом. Работают на территории колонииФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Это будет не сразу. А когда администрация поймет, что он начал исправляться. Через год примерно. Жилье должно быть в том же населенном пункте. Открываешь сайт объявлений и снимаешь квартирку или домик. Можно найти люксовый вариант — никто не запретит. Или ремонт сделать, если с хозяевами договорится. Но тогда придется ходить на работу в колонию. Опять же — сдувать пыль с книжек в библиотеке или выступать с лекциями перед заключенными, - сказал Макиенко.

По словам полковника, к Ефремову в колонию будут приезжать родственники. Видеться с женой и детьми актеру вряд ли запретят. А если он будет себя хорошо вести — отпустят на свободу досрочно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

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