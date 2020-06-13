2020-06-13T17:49:30+03:00
Происшествия

«Взял бабушку за горло и начал душить»: суд арестовал каширского серийного маньяка-убийцу

Он признался уже в семи убийствах и изнасилованиях [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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На месте гибели его последней жертвы, 88-летней пенсионерки из Каширы, прошел допрос. Фото: Оперативная съемка СК РФНа месте гибели его последней жертвы, 88-летней пенсионерки из Каширы, прошел допрос. Фото: Оперативная съемка СК РФ
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53-летней Андрей Ежов, которого называют каширским маньяком, 13 июня был арестован в зале суда. На такой мере пресечения настаивало следствие. В суде сантехник из Каширы в свою защиту ничего дельного сказать не мог. В итоге, он был арестован на два месяца.

Еще до заседания с ним работали следователи. На месте гибели его последней жертвы, 88-летней пенсионерки из Каширы, прошел допрос.

- Стекло было разбито, сверху заклеено скотчем. Я отклеил скотч и выставил половинки стекла. Так я залез внутрь дома. Зашел к бабушке, взял ее рукой за горло и начал душить, - дал показания Андрей Ежов.

То, как после этого извращенец насиловал бедную женщину, осталось за кадром оперативной съемки. Объяснить, зачем это делал, Ежов тоже не смог. В частном доме бабушки мужчина решил украсть телевизор. Но старенькая советская модель оказалась настолько тяжелой, что он бросил его у сарая. А вот сберкнижки женщины все-таки прихватил.

- После преступления я шел по улице. Подошел к траве и выбросил ее сберегательные книжки. А потом просто пошел домой, - рассказал Ежов.

Свою вину он не отрицает. В день задержания он признался в трех убийствах и одном изнасиловании 10-летней девочки. Но уже спустя сутки назвал и других жертв.

- К настоящему времени подозреваемый на допросе у следователя признался в 7 убийствах и изнасилованиях, - рассказала «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Правда, что-то подсказывает, что эпизодов было еще больше. Вот так Ежов сам рассказывает о том, что творил.

- Признаюсь в совершении многочисленных убийств и изнасилований женщин, на протяжении последних 10 лет…

Серийному убийце грозит пожизненное лишение свободы. «КП» следит за ходом расследования этого громкого уголовного дела.

В Московской области арестован подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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