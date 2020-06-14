Стало известно, кто финансировал строительство Главного Храма Вооруженных сил

Величественный двухэтажный Cобор Патриаршего Собора воскресения Христова - Главный храм Вооруженных Сил России освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Теперь это не просто архитектурное строение в парке "Патриот" с большими золотыми куполами, которое "видно издалека и формирует пространство равнинного пейзажа", а прежде всего культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов.

- Замечательно, что после десятилетий безвременья, навязанного нашей стране нелепого атеизма, народ повернулся к вере, Вооруженные силы, в которых особенно чувствуется потребность в божественной защите, и многие-многие люди. Одним из символов этого исторического поворота народа, его Вооруженных сил от безверия к вере, от бессмысленного бытия к осмысленному бытию, и стал этот величественный храм, возведенный в честь Всех святых, в честь Воскресения Христова, и конечно, в память обо всех тех, кто душу свою положил за други своя во время войн как с внешним врагом, так иногда и внутри страны, как это было во времена безвременья и лихолетья, - заявил патриарх Кирилл.

В Минобороны России отметили, что создание Главного храма Вооруженных Сил России – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.

Финансирование строительства Главного храма осуществлялось за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Для сбора пожертвований был создан Благотворительный фонд "Воскресение", который прошел государственную регистрацию.

- Среди жертвователей 1217 юридических лиц, 94 360 конкретных людей, в том числе 15 760 человек, приславших коллективные вклады, и еще 15 490 взносов поступило через СМС-сообщения. Среди них - первые лица государства, члены правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, руководство Министерства обороны РФ, ФСБ, департамента военной контрразведки ФСБ, губернаторы и мэры, деятели науки, культуры и искусства, ветераны, священнослужители, другие российские и иностранные граждане, трудовые и воинские коллективы, - уточнили в Минобороны России.

За этих людей сегодня также молились в новом храме. Церковный хор пел молитву во славу и здравие всех меценатов.

Пропорции храма уникальны и основаны на числах, которые в сознании большинства людей ассоциируется с великой победой во второй мировой войне. Идея отразить в архитектурных пропорциях символы победы принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу, который поставил архитекторам непростую задачу: добиться того, чтобы каждая деталь храма свидетельствовала бы о подвигах и событиях военного времени.

И они ее выполнили. Высота храма вместе с крестом составляет 96 метров. В 960 году родился Святой Равноапостольный Великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм. Диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров. На барабане находится 8 окон. Диаметр купола – 22 метра 43 сантиметра. 8 мая 1945 года в 22.43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Высота малых куполов – 14 метров 18 сантиметров – 1418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов. Высота звонницы – 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Площадь мозаики в интерьере 2644 квадратных метров, что соответствует числу полных кавалеров Ордена Славы. Высота мандорлы - 11694 метра, ровно столько участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза.

На фасаде храма установлено 29 скульптур. Из них 4 скульптуры евангелистов, а 8 скульптур святых воинов-полководцев символизирует такое же число кампаний Великой Отечественной войны. В 20 нишах на фасаде храма приведены цитаты из Евангелий о победе добра над злом, на церковно-славянском языке, и святых праведных воинов, выполненные традиционной русской вязью.

Для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта. В основание храма вбито 435 свай, длина каждой из которых — 15 метров. Над Рейхстагом 30 апреля 1945 года было водружено знамя 150-й стрелковой дивизии, которое стало знаменем Победы.

В иконостасе храма 48 икон, по числу месяцев боевых действий в Великой Отечественной и Советско-японской войн. Инкрустация из 431 драгоценного и полудрагоценного камня в иконостасе символизирует о 431 стрелковой дивизии, числящихся в Красной Армии к моменту окончания ВОВ. В храме установлены шесть антикварных икон и два антикварных иконостаса.

Полы храма, так же как крыльца, выполнены из чугунного сплава с частицами переплавленного оружия и техники вермахта. Утварь и элементы храма, расположенные в интерьере, имеют уникальные элементы, принадлежащие родам войск, а камни и эмали имеют разные цвета, соответствующие приделам родов войск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784246" frameborder="0"></iframe> Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье готовится к открытию.

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