Банковский роуминг, гудбай: в России отменили комиссию за переводы с карты на карту
14 июня вступил в силу закон, положивший конец так называемому «банковскому роумингу». Теперь российские банки не смогут брать комиссии за переводы между разными регионами внутри одной кредитной организации.
В частности, «банковский роуминг» существовал в Сбербанке. Например, чтобы перевести со сбербанковской карты, зарегистрированной в Москве, на сбербанковскую карту, зарегистрированную в Саратове, нужно было заплатить комиссию в 1% от платежа.
Однако в этом году в России в полную силу заработала Система быстрых платежей, внедренная Центробанком. Платежи по номеру телефона, безо всяких комиссий, между разными банками-участниками системы стали привычным делом. Потерявший конкурентной преимущество Сбербанк отменил «банковский роуминг» в начале июне, за несколько недель до официального вступления закона в силу. При этом крупнейший банк в стране ввел ограничения в 50 тысяч рублей на сумму переводов без комиссий. Если за месяц сумма переводов накапливается выше этой отметки, то взимается комиссия в 1%.
Напомним, сотовый роуминг – плату за входящие звонки из другого региона – был отменен в России ровно год назад.
ИСТОЧНИК KP.RU