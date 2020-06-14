2020-06-14T13:35:00+03:00
Экономика

Банковский роуминг, гудбай: в России отменили комиссию за переводы с карты на карту

Платежи между регионами внутри одного банка будут бесплатными
Виктор МАТРОСОВ
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Теперь российские банки не смогут брать комиссии за переводы между разными регионами внутри одной кредитной организацииТеперь российские банки не смогут брать комиссии за переводы между разными регионами внутри одной кредитной организацииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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14 июня вступил в силу закон, положивший конец так называемому «банковскому роумингу». Теперь российские банки не смогут брать комиссии за переводы между разными регионами внутри одной кредитной организации.

В частности, «банковский роуминг» существовал в Сбербанке. Например, чтобы перевести со сбербанковской карты, зарегистрированной в Москве, на сбербанковскую карту, зарегистрированную в Саратове, нужно было заплатить комиссию в 1% от платежа.

Однако в этом году в России в полную силу заработала Система быстрых платежей, внедренная Центробанком. Платежи по номеру телефона, безо всяких комиссий, между разными банками-участниками системы стали привычным делом. Потерявший конкурентной преимущество Сбербанк отменил «банковский роуминг» в начале июне, за несколько недель до официального вступления закона в силу. При этом крупнейший банк в стране ввел ограничения в 50 тысяч рублей на сумму переводов без комиссий. Если за месяц сумма переводов накапливается выше этой отметки, то взимается комиссия в 1%.

Напомним, сотовый роуминг – плату за входящие звонки из другого региона – был отменен в России ровно год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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