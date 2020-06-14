В России отменили "банковский роуминг"

14 Июнь 2020 2020-06-14T01:55:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Начиная с воскресенья, 14 июня, теперь, согласно вступившему в силу закона, российские банки не смогут взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.

В конце прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене банковского роуминга. Согласно документу, размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физическими лицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных отделениях банка.

Ранее сайт kp.ru писал, что всего 1 процент, который приносит миллиарды "Сбербанку" и одновременно раздражает миллионы его клиентов. Речь идет о той самой комиссии за переводы между картами, которые были выпущены в разных регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU