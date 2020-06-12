2020-06-12T19:00:35+03:00
В мире

США накануне дня рождения Трампа: в половине штатов — «майдан», а конгрессмены требуют новых санкций против России

Как Америка встречает 74-летие своего лидера
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В воскресенье, 14 июня, президенту США Дональду Трампу исполнится 74 года.В воскресенье, 14 июня, президенту США Дональду Трампу исполнится 74 года.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 14 июня, президенту США Дональду Трампу исполнится 74 года. Этот день мог стать его триумфом: до последних месяцев в стране продолжался экономический рост, количество безработных обновило исторические минимумы, попытка импичмента со стороны оппозиции провалилась, на международном фронте — прорывы по «сделкам века» с Израилем и Ким Чен Ыном (с недурной попыткой погасить конфликты вокруг Палестины и КНДР соответственно).

Но увы: сначала приход коронавируса подкосил экономику, а теперь, после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая, в 200 городах начались протесты, перетекшие в погромы и грабежи. А в «демократическом» (в смысле — находящемся под властью Демпартии США) Сиэтле левые активисты даже провозгласили собственную «народную республику» площадью в пару кварталов.

На этом фоне два конгрессмена-республиканца: Майк Джонсон и Джо Уилсон — выкатили законопроект о новых антироссийских санкциях (в одном пакете с возмездием для прочих врагов США: КНР и Ирана). В качестве наказания за «агрессию Москвы» предлагается отключить РФ от международной системы банковских переводов SWIFT, запретить сотрудничество с российскими нефтяными компаниями — и ряд других мер.

«Этот план готовился нами в течение полутора лет и включает самые серьёзные санкции из всех, что когда-либо были предложены», — поясняют соавторы.

Правда, законодательные перспективы их проекта пока туманны: в США сейчас на повестке дня — возможный закон о реформе полиции, призванный исключить насилие наподобие того, что привело к гибели Джорджа Флойда.

— В целом идея, что «во всём виновата Россия», удобна и для демократов, и для республиканцев. Последние, пока велось «дело о сговоре Трампа с Кремлём», данную тему предпочитали не педалировать. Но как только попытка «демократического» импичмента провалилась — некоторые республиканцы оседлали любимого конька. Ведь если во внутренних проблемах США виноват какой-то внешний враг, скажем, Москва, Пекин или Тегеран — то это позволяет политикам снять с себя ответственность за все эти провалы, — говорит кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин.

Внутри Штатов ситуация действительно непростая. Помимо массовых демонстраций, там продолжается «культурная революция» (со знаком минус) — избавление от неправильных, с лево-либеральной точки зрения, памятников. Порой на местах это сопровождается двоевластием, как в Петрограде образца 1917 года.

Так, судья окружного суда города Ричмонд издал предписание, запрещающее региональной исполнительной власти сносить памятник генералу-конфедерату Роберту Ли. Но чиновники… всё равно решили этот монумент воину-южанину снести. Видимо, демократические процедуры — не для «демократов».

«Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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