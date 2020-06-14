2020-06-14T23:24:40+03:00
Звезды

"Все равно ничего не вижу": умирающая Жанна Фриске приехала в салон делать последнюю прическу

Певица видела только силуэты, у нее практически не было волос на голове
Ольга ЛИБГАРДТ
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Cо дня смерти Жанны Фриске прошло пять лет.Cо дня смерти Жанны Фриске прошло пять лет.Фото: Мила СТРИЖ
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Cо дня смерти Жанны Фриске прошло пять лет. Певица скончалась от рака мозга 15 июня 2015 года. За три месяца до своего ухода артистка в последний раз повидалась со своим близким другом - стилистом Владом Лисовцом. Умирающая звезда приехала к нему, чтобы сделать последнюю в своей жизни прическу.

Влад Лисовец откровенно рассказал о своей последней встрече с Жанной Фриске. Они дружили много лет, а познакомились, когда певица пришла в группу "Блестящие". Стилист работал с девушками, отвечал за их образы.

Когда Жанна занялась сольной карьерой, она продолжала общаться с Владом. Конечно, он знал о ее болезни. За три месяца до смерти артистка понимала, что с ней происходит. Она прошла тяжелейший курс лечения, только что вернулась из Америки. "Тогда она пришла в себя, на короткий период, мы все обрадовались... Вот тогда Жанна решила приехать ко мне в салон, постричься", - поведал стилист.

При этом Влад аккуратно предлагал подруге: "Может, дома? Может, в закрытом пространстве?". Но она ему резко ответила: "Нет, не надо".

По его словам, она приехала сама. Администраторы, клиенты - все были в некоем шоке при виде Фриске. "К тому времени Жанна похудела, но все равно была большой, хромала, ходила с тростью. Я выбежал к ее машине, хотел руку подать, но она ответила: "Нет, я сама". Я оторопел", - продолжает свою исповедь Лисовец.

Жанна прошла в салон, всем улыбнулась и поздоровалась, как ни в чем не бывало. Потом поинтересовалась, куда ей сесть. "Я все же собрался с силами и спросил: «Жанна, как будем стричься?» А она в ответ: «Да без разницы. Я все равно ничего не вижу»", - цитирует стилиста сайт mk.ru.

Эта ситуация, как признался Влад, разделила его жизнь на до и после. Когда она уехала из салона, у него случилась жуткая истерика.

"Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос... Вы представляете? Какая сила воли у нее была. Я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию, и у всех читался ужас на лицах. В голове вертелась эта фраза: «Да все равно я ничего не вижу». Это было сказано не с жалостью к себе, это было в нашей стилистике, такой циничной, смешной, дурацкой", - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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