2020-04-02T16:43:40+03:00
Звезды

Помощница раскрыла правду об отношениях Фриске и Шепелева

Когда певица познакомилась с телеведущим, у нее было все, кроме любимого человека и ребенка
Ольга ЛИБГАРДТ
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Отношения Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева по сей день являются одной из тем, которая нет-нет, да и всплывет в звездной тусовке.Отношения Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева по сей день являются одной из тем, которая нет-нет, да и всплывет в звездной тусовке.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Отношения Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева по сей день являются одной из тем, которая нет-нет, да и всплывет в звездной тусовке. О романе певицы, которая скончалась от глиобластомы в 2015 году, и телеведущего ходило много разных слухов и домыслов. На днях помощница артистки рассказала о романе звезд.

Жанна Фриске была на пике популярности, когда познакомилась с Дмитрием Шепелевым. У певицы было все - деньги, слава, обожание публики и толпы поклонников, которые обещали бросить весь мир к ногам красавицы. Но это было не то, о чем мечтала певица.

Для полного счастья ей не хватало любимого мужа и радости материнства. "У Жанны были романы, и были мужчины, которых она действительно любила. Что касается Дмитрия Шепелева, с ним она познакомилась в тот период, когда у нее было все - деньги, слава, не было только семьи и ребенка", - рассказала помощница Фриске.

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Дмитрий Шепелев воспитывает сына от Жанны Фриске
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По словам девушки, Дмитрий умело ухаживал за Жанной. "Он был милый, симпатичный, вежливый, умный, и Жанна решила родить от него ребенка", - цитирует ее "Экспресс газета".

На тот момент больших денег у Шепелева не было. "Тогда как один концерт Жанны стоил 25 тысяч долларов", - поведала пиарщица, работавшая с артисткой во время съемок в двух "Дозорах".

Также женщина заверила, что отец певицы сразу невзлюбил Шепелева. По сей день Дмитрий не может найти общий язык с Владимиром Борисовичем. "Жанна не общалась с отцом. За те два года, которые прошли с момента нашего знакомства до ее болезни, я видел его один раз. У них были тяжелейшие отношения, они не разговаривали по полгода", - откровенничал телеведущий в скандальном интервью для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Эти слова привели в ярость папу Фриске. Владимир Борисович уверяет, чтобы был близок с дочерью и она его не избегала, а Дмитрий Шепелев все наврал. "Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете", - эмоционально высказался мужчина. При этом Фриске отметил, что когда Жанна жила у них, Дмитрий появлялся в их доме лишь изредка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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