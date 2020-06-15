Британцы встали на защиту памятников "расистам"

В английском городе Бристоле стояла статуя Эдварда Колстона — бизнесмена, филантропа, члена парламента. В 17 веке Колстон сначала торговал вином и фруктами, а потом занялся рабами, которых из Африки перевозили в Америку. Нажитые капиталы он затем пожертвовал на благотворительные цели.

Памятник воздвигли 125 лет назад в благодарность за добрые дела. В Бристоле имя Эдварда Колстона носят улицы и школы. Есть даже булка имени Колстона с сушеными фруктами и сладкими пряностями.

Дискуссии по поводу статуи шли в городе и раньше, но Колстон стоял незыблемо. Несколько дней назад черно-белая толпа борцов за равноправие негров в Британии снесла памятник и сбросила его в воду.

Налицо нарушение закона. Общественную собственность низвергли с пьедестала и утопили. Подавляющее большинство британцев осудили эту акцию. Однако чернокожий мэр Бристоля Марвин Рис проявил понимание. Мистер Рис называет этот инцидент “исторической поэзией”. Он также похвалил местную полицию за то, что она решила не вмешиваться. Папа Марвина Риса приехал в Британию с Ямайки.

У мэра есть заместитель — чернокожая женщина Эшер Крейг. Ее родители также прибыли в Англию с Ямайки в 1950-е гг. Она считает свержение и утопление статуи Колстона “символичным”.

Тем временем, мэр Лондона Садык Хан объявил о своем намерении очистить город от “неправильных” памятников и названий улиц. Его родители приехали сюда из Пакистана в 1968 году. Бесплатно получили четырехкомнатную квартиру. Садык окончил университет, стал юристом, затем занялся политикой.

В Лондоне идет процесс замены коренного населения на мигрантов. Англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы здесь теперь в меньшинстве. Садык Хан хочет, чтобы памятники и улицы отражали этническое разнообразие жителей британской столицы.

На монументе Уинстону Черчиллю борцы за равноправие начертали слово “расист”. Мэр Лондона приказал закрыть щитами статую англичанина, которого большинство коренных британцев считают величайшим премьер-министром в истории страны.

Британское телевидение, контролируемое лондонскими либералами, однозначно встало на сторону чернокожих. В эфир идут нескончаемые интервью с активистами. В передачи запихивают любого негра, которого когда-либо обидели белые “расисты”. Если не хватает униженных и оскорбленных в Британии, берут из Америки.

Понадобилось время, чтобы англичане проснулись. В графстве Дорсет люди рано утром вышли защищать статую Роберта Бэйден-Пауэлла, основателя скаутского движения. Местные либеральные власти решили ее убрать, поскольку Бэйден-Пауэлл обвиняется в расизме, гомофобии и симпатиях к Гитлеру.

Защиту исторических памятников по всей Британии взяли на себя организации футбольных болельщиков и ветеранов британской армии. Подъехали байкеры.

Ни в Британии, ни в США нет ни одного закона, который ущемлял бы права этнических меньшинств. В Америке даже был чернокожий президент. А расизм все равно есть, потому что он не в законах, а в головах.

Можно снести все памятники, дворцы и церкви. Можно поставить статуи Нельсона Манделы на каждом углу. Можно с помощью телевидения промывать мозги народу, рассказывая о прелестях так называемого “вибрирующего мультикультурного сообщества”. Это и так уже происходит.

Но общество без расизма — это как коммунизм. Даже в Советском Союзе идеологи признавали, что самая главная проблема — воспитание нового человека. А ведь и памятники были все правильные, и улицы. И пропаганда на высочайшем уровне.

Винить иммигрантов в том, что они приехали в Британию, было бы неправильно. Приехали, потому что могли. А кое-кого даже пригласили на работу.

В сегодняшних расовых проблемах Британии виноваты политики, допустившие резкий рост иммиграции за последние 70 лет, наплевавшие на мнение коренных, белых британцев. Была допущена огромная историческая ошибка. Исправить ее невозможно