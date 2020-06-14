Вслед за США — где после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда 25 мая вспыхнули беспорядки — похожие акции неповиновения захлестнули весь мир. По аналогичной схеме: пехотинцы протеста — всевозможные «лица с миграционными корнями», над которыми стоят, так сказать, «офицеры и политкомиссары» — активисты леворадикальных организаций наподобие «Антифы» (здесь, в отличие от низовой массы, уже много белых).

В Америке все они встречали лишь довольно вялое сопротивление отдельных владельцев бизнеса, не желавших подвергаться разграблению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782162" frameborder="0"></iframe> В Миннеаполисе продолжаются беспорядки.Протестующие в американском Миннеаполисе разграбили и сожгли более 200 зданий в ходе массовых беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе полицейского задержания.

Однако в Британии волна массовых беспорядков натолкнулась на утёс. Патриотические группы, координируясь в одном популярном мессенджере (на большинстве других медиа-площадок их блокируют) решили провести в субботу, 13 июня, митинг протеста. Особенно их возмутило, что погромщики осквернили памятник Уинстону Черчиллю и другим национальным героям Англии, которых «флойдовцы» считают угнетателями.

Подобных консервативных демонстрантов связывают с британскими футбольными фанатами, но на самом деле явление это более сложное: и рабочие, и съехавшиеся в Лондон жители малых городов, и ветераны военных конфликтов — словом, электорат «Брексита». Заметную роль в качестве вдохновителя английского «антимайдана» сыграл видный активист и контр-культурный деятель Томми Робисон, ранее в интервью «КП» высказывавшийся за укрепление отношений Британии и России.

B Британии волна массовых беспорядков натолкнулась на утёсФото: REUTERS

В итоге субботняя демонстрация ознаменовалось массовым побоищем лондонских «белых» и, как бы сказать политкорректнее, «красных». В телеграм-каналах британских правых приводятся фотографии листовок: «Увидел белого — убей», подпись: движения «Антифа» и «Чёрные жизни имеют значение». А также многочисленные видеоролики, как толпа погромщиков-мигрантов избивает одиноких белых. Проверить подлинность этих материалов (и утверждений, что агрессия мотивирована именно расовой ненавистью) непросто, но очевидно: уровень нетерпимости участников уличных столкновений весьма велик.

При этом власти Лондона в большей мере перекладывают ответственность за беспорядки на «правых радикалов»; в свою очередь, те упрекают полицию: «Как только мы вышли на улицу — вы тоже появились. А где вы были раньше, когда левые демонстранты оскверняли памятники?»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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