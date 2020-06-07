2020-06-07T15:04:25+03:00
Звезды

Солидная прибавка к 30 миллионам в год: Надежда Бабкина после болезни получает рекламные контракты

Народная артистка теперь на пике популярности
Ирина ВИКТОРОВА
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Народная артистка теперь на пике популярностиНародная артистка теперь на пике популярностиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Близкие и поклонники Надежды Бабкиной только недавно смогли расслабиться: весь апрель переживали за здоровье народной артистки, которая была госпитализирована с вирусной пневмонией. В мае Надежда Георгиевна начала реабилитацию после болезни в клиническом госпитале «Лапино»: упражнения, дыхательная гимнастика, физиопроцедуры. Бабкина уже вернулась на работу: снимается на ТВ, руководит театром «Русская песня». Любые новости о болезни и последующей реабилитации артистки вызывали большой интерес в прессе и социальных сетях. Это заметили крупные компании. Поэтому Надежда Георгиевна стала получать предложения принять участия в рекламных компаниях.

Бабкина победила болезнь, прекрасно выглядит, ее интервью долго обсуждают. Таким интересом к звездной персоне всегда спешат воспользоваться. Вот и Бабкиной теперь каких активностей только не предлагают. Однако Надежда Георгиевна погружена в подготовку спектаклей, концертов театра, но на некоторые предложение отвечает согласием. Бабкина может себе позволить выбирать. Только что началась рекламная компания одного из крупных брендов, где Надежда Георгиевна выступает в модной коллаборации с музыкантом Тимати. Подпишет ли народная артистка другие рекламные контракты – скоро увидим. Очевидно, что эта звезда может себе позволить выбирать!

Сколько же зарабатывают топовые артисты на рекламных контрактах с крупными брендами? Если речь идет о рекламе товаров или услуг на два-три месяца – суммы начинаются от 3 млн. руб. Годовые контракты – от 15 — 20 млн. Суммы заманчивые, поэтому редко кто удерживается от соблазна прорекламировать кредитные карточки, продукты, средства от перхоти или другие товары и услуги.

Надежда Бабкина в списке Forbes самых богатых российских знаменитостей не значится. Хотя доход имеет приличный, но несравнимый с гонорарами модных звезд шоу-бизнеса. Доходы руководителей госучреждений культуры можно посмотреть в открытом доступе. Год назад художественный руководитель и директор государственного бюджетного учреждения культуры Московский академический театр «Русская песня» Надежда Бабкина задекларировала годовой доход в размере 33 миллиона 370 тысяч рублей. Надежда Георгиевна не только руководит театром, но еще работает на ТВ, играет в спектаклях, гастролирует. А если решит подписывать рекламные контракты, то заметно повысит доход. Правда до списка Forbes вряд ли доберется – там конкуренция из-за активных в интернете молодых коллег высокая.

Надежда Бабкина вернулась в Модный приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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