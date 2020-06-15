2020-06-15T23:25:34+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова нарядилась в пачку не по размеру и показала лишнее

Балерина решила сделать утренний арабеск
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: Личный архив
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Анастасия Волочкова ни единого дня не проводит без репетиций. Все знают, что ей нет равных в исполнении шпагатов. Рано по утру звезда сцены решила показать публике свой роскошный арабеск.

Анастасия Волочкова нарядилась в пачку, после чего вышла на полянку подле своего роскошного особняка. Держась руками за железный стул балерина легко и непринужденно исполнила эффектное па.

Так как знаменитость давно отключила комментарии в блоге, поклонники не смогли лично выразить Насте свое восхищение. Поэтому обсуждение происходит в фанатских аккаунтах звезды.

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Утренний aрабеск
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Публика отметила прекрасную форму кумира, однако многие подметили, что, вероятно, Волочкова немного поправилась за время самоизоляции. Поэтому лиф пачки и нижняя часть в области бикини оказались балерине узковаты. Впрочем, балетный костюм не по размеру нисколько не испортил шпагат танцовщицы. Он все так же хорош.

volochkova_artvolochkova_art
Ушки на макушке
4252 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, помимо балета в последнее время Анастасия увлеклась верховой ездой. У звезды индивидуальный тренер. "Мы подружились. Она мастер своего дела и невероятно светлый человек! Каждая моя встреча с ней на тренировках - праздник!", - делилась знаменитость.

Вероятно, страсть к лошадям танцовщица переняла у единственной дочери Ариши. Наследница артистки занимается выездкой. У девушки есть собственный конь, впрочем, как и у ее звездной мамы. "Каждый раз, приезжая проведать подаренного моим возлюбленным моего коня, я всегда подкармливаю коня, на котором тренируется Ариша", - рассказала Настя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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