Анастасия Волочкова показала шпагат "алкоголика" и публично поставила на место Дану Борисову

У Анастасии Волочковой и Даны Борисовой давний конфликт. Две блондинки поссорились после того, как бывшая телеведущая обвинила балерину в алкоголизме и аморалке. В ответ танцовщица призвала соперницу к ответу.

Дана Борисова столкнулась лицом к лицу с Анастасией Волочковой, которую обвиняла в пьянстве. Балерина опровергает, что страдает алкоголизмом. "В чем она меня обвиняет? Что я, типа, пью вино. А вы что, не пьете вино? Простите, какое тебе дело, что я делаю, с кем я сплю, что я осуществляю. Если самая главная задача - прийти и каждый день быть на сцене", - сказала, как отрезала, артистка в новом выпуске программы "Новые русские сенсации".

Дана так просто отступать не намерена. "Кстати, на этой стадии отнимаются ноги. Это нам объясняли на реабилитации. Женский алкоголизм, третья стадия, почитайте литературу, женщина начинает конкретно ползать", - не унимается со скандальными выпадами телезвезда.

Волочкова тоже не лыком шита. "Я бы посмотрела на Дану Борисову после своего кокаина, как она вышла и что-нибудь сделала физически ногами, руками. Без кокаина, я думаю, не сможет. Если она сама об этом заявляет, что употребляла, чтобы похудеть", - припомнила балерина откровения заклятой подруги.

Борисова не скрывает, что борется со своими зависимостями. "Да, я зависимая, да, я алкоголичка, да, я наркоманка! Но я честна, я об этом говорю открыто. Но я уже прошла давно все этапы эти первоначальные, а Настя находится даже не в начале пути, она находится в активном употреблении! То есть ей до отрицания еще пилить да пилить. Насть, у нас с тобой много общего. У нас общая болезнь - алкоголизм", - уверена она.

Анастасию больше всего возмущает несправедливость. "Мне непонятно, почему люди берут на себя смелость меня судить, ценить и оценивать? Лезут в мою душу, в мой бокал, в мою тарелку, в мою постель, в мой дом. У меня ощущение, что в моем доме живет вся страна. Все люди пьют: кто - вино, кто - водку, кто что хочет - это право каждого человека. Но после выпитого ты не сможешь прийти в зал и делать вращения, пируэты и заниматься любимым делом", - гневается артистка.

Волочкова считает, что Борисова должна ответить за свою клевету. "Когда ты несешь чушь, ты должна отвечать! Я тебе могу сказать, мой котик: чесать языком и … - это не мешки ворочать".

Дана парирует: "Понеслась: мат-перемат. Хабалку включила. Ты ходишь нетрезвая, выклянчиваешь, падаешь".

Однако предложение Насти приняла. "Настя, дыхни!", - потребовала Дана. Волочкова выполнила просьбу, а Борисова отошла, отгоняя запах. "Ты трезва?", - спросила телеведущая.

В ответ Волочкова заверила, что отпахала восемь часов на пуантах и предложила сопернице эксперимент. Она отправила Борисову по всем кругам балетного ада, чтобы та на собственных пуантах убедилась, как трудно с похмелья "быть в пачке".

Задание - сесть на шпагат - Дана провалила с треском. Это и понятно. На этом поприще Волочковой нет равных.

"Погнали, Дан, шпагат «алкоголика» в воздухе. Крутимся, вертимся. Шпагат «алкоголика», и вертится шар золотой", - Анастасия закрутилась в танце, делая свои фирменные шпагаты.

Она рассказала, что за год у нее было 40 спектаклей "Балерина в зазеркалье цирка". "Я занимаюсь каждый день любимым делом. Просыпаюсь в постели с любимым человеком… Обвинять меня не в чем. Не имеет права! За те обвинения, которые она выставила, обзывая меня, поливая грязью, она будет отвечать в суде", - резюмировала танцовщица.