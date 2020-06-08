"Просыпается - на столе сразу ром": любовник рассказал о красивой жизни с Волочковой

Анастасия Волочкова всегда была завидной невестой. Она не раз рассказывала о том, что у ее ног были влиятельные и богатые мужчины. Вот уже больше года балерина счастлива с тайным возлюбленным, личность которого скрывает. Артистка готовится к пышной свадьбе, где и представит своего красавца-избранника. Однако не все радуются Настиному счастью. Неожиданно объявился любовник балерины. Владислав Фоменко заявил, что мечтал повести танцовщицу под венец, а она якобы ждала от него ребенка.

Имя Анастасии Волочковой всегда на слуху. 44-летняя балерина восхищает поклонников шикарной фигурой и умопомрачительными шпагатами. Артистка тщательно оберегает личную жизнь от посторонних, лишь иногда показывает любимого мужчину по частям - они постоянно вместе. Благодаря самоизоляции Настя проводит с женихом все свое время, чему он, вероятно, несказанно рад.

Но внезапно в жизнь Волочковой ворвался мужчина из прошлого. Бизнесмен из Твери во всех подробностях рассказал, как отрывался с балериной в 2014 году. По словам Владислава Фоменко, на любимую он тратил много денег. Только один поход в ресторан обходился ему в 250 тысяч рублей. Также миллионер помог звезде сделать ремонт в ее роскошном особняке.

Владислав поведал, что они жили в фешенебельных отелях, а также в особняке, который для Анастасии снимал Игорь Вдовин. "Ей оплачивал все бывший ее супруг. Это дорогое место, обустроенное. У нас происходили вечеринки, алкоголь, кальяны. Она не стеснялась, что рядом мама, дочь. Основное время, конечно, проводили в отелях", откровенничает Фоменко в шоу "Прямой эфир".

Почти каждый день артистка начинала с рома, огорошил заявлением Фоменко. "Что касается алкоголя. Когда она просыпается, то часто идет в ресторан. На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день. Я пытался ее ограничивать, но у меня ничего не выходило. Для нее алкоголь был на первом месте", - заявил мужчина Андрею Малахову.

Фоменко утверждает, что разочаровался в балерине, когда она на него обиделась, не получив мангал за 400 тысяч рублей. Он заявил, что хочет увидеться с Волочковой. "Да, она мне нужна!", - резюмировал любовник.